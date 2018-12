Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47

hume написав: смотрел в инэте, что ему (газоблоку) влагу выкидывать нужно, если с одной стороны пенопласт, то выкинет в другую. По этой же причине его, в своё время, начали утеплять только мин ватой под штукатурку (в частных домах), либо вообще не ставить во внешние стены.



я как то рассказывал, шо у знакомых в лико-граде плесень под обоями

