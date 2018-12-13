Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Очень мудрый подход. Правда не всегда локация и/или дом для проживания и для аренды совпадают. Я-бы никогда не согласился жить (и не желал-бы своим детям такого) на загазованном и шумном проспекте Победы, но аренда там бойкая.
Думаю многие снимают вынуждено, чтоб далеко не добираться до работы/учёбы/етс. А для себя любимого выбирают уже по другим параметрам. Это, кстати, к тому, что не всем в центре нужно снимать.
_Mykola_ написав:Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата. Как можно назвать таких людей?
_Mykola_ написав:Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата. Как можно назвать таких людей?
_Mykola_ написав:Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата. Как можно назвать таких людей?
Мало того, что пенопластом, так ещё по газоблоку
И чем это "усугубляет"?
смотрел в инэте, что ему (газоблоку) влагу выкидывать нужно, если с одной стороны пенопласт, то выкинет в другую. По этой же причине его, в своё время, начали утеплять только мин ватой под штукатурку (в частных домах), либо вообще не ставить во внешние стены.
hume написав:смотрел в инэте, что ему (газоблоку) влагу выкидывать нужно, если с одной стороны пенопласт, то выкинет в другую. По этой же причине его, в своё время, начали утеплять только мин ватой под штукатурку (в частных домах), либо вообще не ставить во внешние стены.
я как то рассказывал, шо у знакомых в лико-граде плесень под обоями образовалась? там газоблок, вроде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия... В Киеве рентабельность выше, конечно, но, блин, вдруг война.
А Вы не думали, что вполне возможен более глобальный военный конфликт? Ближний Восток пылает, беженцев с него в Европе - навалом, обстановка там сейчас - только спичку поднеси. Если будет хоть какой-то конфликт на европейской части континента, в Украине будет большая война - к гадалке не ходи, путлер воспользуется моментом, когда всем будет ну совсем не до Украины. Но вот насчет безопасности остальной территории Европы - ой-ли? Да и не только Европа:
И если мир действительно ждет такое будущее, то шансы есть разве что у Северной Америки благодаря ПРО и Австралии, потому что далеко и врядли кто-то про нее вспомнит. Европа, Ближний Восток - очень опасные локации для аренды .