Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия... В Киеве рентабельность выше, конечно, но, блин, вдруг война.
А Вы не думали, что вполне возможен более глобальный военный конфликт? Ближний Восток пылает, беженцев с него в Европе - навалом, обстановка там сейчас - только спичку поднеси. Если будет хоть какой-то конфликт на европейской части континента, в Украине будет большая война - к гадалке не ходи, путлер воспользуется моментом, когда всем будет ну совсем не до Украины. Но вот насчет безопасности остальной территории Европы - ой-ли? Да и не только Европа: https://www.liga.net/politics/opinion/y ... nuyu-topku И если мир действительно ждет такое будущее, то шансы есть разве что у Северной Америки благодаря ПРО и Австралии, потому что далеко и врядли кто-то про нее вспомнит. Европа, Ближний Восток - очень опасные локации для аренды .
По глобальному конфликту - думал, конечно, но это такое, знаете, иногда бабушкам сосульки на голову падают, кирпичи... да и не бабушкам тоже. А если взглянуть более трезво - Украина находится на основном геополитическом разломе - Россия/США - она, что называется, на передовой - здесь бабахнет в первую очередь. В этой связи, я считаю, есть резон подсуетится и купить что-то в Кракове/Вроцлаве/Брно(Прага очень дорогая стала) чтобы потом не передвигаться перебежками по руинам киевских микрорайонов///
asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...
я
а можно поподробнее??
можно если сформулируете вопрос. потому как эта тема вообще не подробная, а делать опусы на несколько страниц желания нету. Что конкретно вас интересует? Сразу скажу что выгоднее и рентабельнее между Чехией и Польшей--в Польше(на данный момент)
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