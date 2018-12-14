rjkz написав:

asti написав: Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия... В Киеве рентабельность выше, конечно, но, блин, вдруг война. Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия... В Киеве рентабельность выше, конечно, но, блин, вдруг война.

А Вы не думали, что вполне возможен более глобальный военный конфликт? Ближний Восток пылает, беженцев с него в Европе - навалом, обстановка там сейчас - только спичку поднеси. Если будет хоть какой-то конфликт на европейской части континента, в Украине будет большая война - к гадалке не ходи, путлер воспользуется моментом, когда всем будет ну совсем не до Украины. Но вот насчет безопасности остальной территории Европы - ой-ли? Да и не только Европа:И если мир действительно ждет такое будущее, то шансы есть разве что у Северной Америки благодаря ПРО и Австралии, потому что далеко и врядли кто-то про нее вспомнит.Европа, Ближний Восток - очень опасные локации для аренды