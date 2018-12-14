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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1228122912301231

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:34

  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...


я
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:58

  Жека79 написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...


я

і? :D
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:27

  Жека79 написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...

я
а можно поподробнее??
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:34

  rjkz написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия... В Киеве рентабельность выше, конечно, но, блин, вдруг война.

А Вы не думали, что вполне возможен более глобальный военный конфликт? Ближний Восток пылает, беженцев с него в Европе - навалом, обстановка там сейчас - только спичку поднеси. Если будет хоть какой-то конфликт на европейской части континента, в Украине будет большая война - к гадалке не ходи, путлер воспользуется моментом, когда всем будет ну совсем не до Украины. Но вот насчет безопасности остальной территории Европы - ой-ли? Да и не только Европа:
https://www.liga.net/politics/opinion/y ... nuyu-topku
И если мир действительно ждет такое будущее, то шансы есть разве что у Северной Америки благодаря ПРО и Австралии, потому что далеко и врядли кто-то про нее вспомнит.
Европа, Ближний Восток - очень опасные локации для аренды :mrgreen: .
По глобальному конфликту - думал, конечно, но это такое, знаете, иногда бабушкам сосульки на голову падают, кирпичи... да и не бабушкам тоже. А если взглянуть более трезво - Украина находится на основном геополитическом разломе - Россия/США - она, что называется, на передовой - здесь бабахнет в первую очередь. В этой связи, я считаю, есть резон подсуетится и купить что-то в Кракове/Вроцлаве/Брно(Прага очень дорогая стала) чтобы потом не передвигаться перебежками по руинам киевских микрорайонов///
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:51

  asti написав:
  Жека79 написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...

я
а можно поподробнее??


можно если сформулируете вопрос. потому как эта тема вообще не подробная, а делать опусы на несколько страниц желания нету. Что конкретно вас интересует? Сразу скажу что выгоднее и рентабельнее между Чехией и Польшей--в Польше(на данный момент)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:57

Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...
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