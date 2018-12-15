Додано: Суб 15 гру, 2018 08:57

Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?

Вот, как-то так...