я
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:34
я
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:58
і?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:27
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:34
По глобальному конфликту - думал, конечно, но это такое, знаете, иногда бабушкам сосульки на голову падают, кирпичи... да и не бабушкам тоже. А если взглянуть более трезво - Украина находится на основном геополитическом разломе - Россия/США - она, что называется, на передовой - здесь бабахнет в первую очередь. В этой связи, я считаю, есть резон подсуетится и купить что-то в Кракове/Вроцлаве/Брно(Прага очень дорогая стала) чтобы потом не передвигаться перебежками по руинам киевских микрорайонов///
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:51
можно если сформулируете вопрос. потому как эта тема вообще не подробная, а делать опусы на несколько страниц желания нету. Что конкретно вас интересует? Сразу скажу что выгоднее и рентабельнее между Чехией и Польшей--в Польше(на данный момент)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 15 гру, 2018 08:57
Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
кто может сформулировать сезонность на рынке аренды КРЖН?
Ясно, что в сентябре-октябре - это оживление и цены поднимаются (кстати, почему такое оживление? неужели студенты так влияют)?
Ясно что с 15 декабря по 15 января все в спячке на новый год.
Ну а дальше?
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