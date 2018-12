Додано: Нед 16 гру, 2018 06:57

еще два сложных периода для поисков арендаторов (хотя возможно это справедливо тока в комм сегменте) период с середины декабря и до середины января и весь май, ну и летом канешна более вяло

начало сезона - сентябрь, рекомендую стараться при заключении договоров ориентировать арендаторов, шо пересмотр цены будет именно в сентябре - так проще поддерживать ставки на рыночном уровне

