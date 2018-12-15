Додано: Суб 15 гру, 2018 22:21

тень трибеки написав: кто может сформулировать сезонность на рынке аренды КРЖН?



Ясно, что в сентябре-октябре - это оживление и цены поднимаются (кстати, почему такое оживление? неужели студенты так влияют)?



Ясно что с 15 декабря по 15 января все в спячке на новый год.



Ну а дальше? кто может сформулировать сезонность на рынке аренды КРЖН?Ясно, что в сентябре-октябре - это оживление и цены поднимаются (кстати, почему такое оживление? неужели студенты так влияют)?Ясно что с 15 декабря по 15 января все в спячке на новый год.Ну а дальше?

Дальше, рынок очень медленно выходит из спячки, что-то похожее на жизнь в конце марта-апреле, с мая (он сейчас теплый, даже жаркий) дачники сваливают ближе к земле, кто-то на летний сезон пытается сдать свой условный хрущ хоть за что-то, часть арендаторов снимают дачи и летние домики (типа как на Десне, за Хотяновкой, сами когда-то снимали), особенно с детьми, студенты в провинцию, много в отпуска, поэтому подгадывают так, чтобы хотя-бы 1 месяц не снимать, особенно, если планировали съезжать. Соответственно рынок с конца апреля очень вялый, а летом просто никакой.Конец августа!, наконец-то! Вся эта толпа ломится обратно, взвинчивая спрос!Причем, если сваливали они постепенно, то обратно приехали единомоментно. С конца августа до начала ноября идет утрясание этой толпы, с ноября, в принципе, рынок перестает лихорадить и до середины-конца декабря он довольно ровный.С каждым годом несезон будет чувствоваться сильней. В 2015 -м, летом, экспозиция была 1,5 месяца - не успевал за падением цены.