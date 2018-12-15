тень трибеки написав:

rjkz написав: С каждым годом несезон будет чувствоваться сильней. С каждым годом несезон будет чувствоваться сильней.

надеюсь это не так - сейчас просто наложился пик 2017 года по вводу в эксплуатацию жилья в Киеве (за год было введено 1,73 млн кв.метров). Пока инвесторы переждали зиму, собрались, сделали ремонты - вот эта масса квартир и вывалилась на рынок, кажется 1,73 млн метров - абсолютный рекорд для Киева за последние 30 лет.А вот в 2018 году ситуация другая - рынок отрегулировался, за 9 месяцев введено только 616 тыс метров (за прошлый год за 9 месяцев - 1093 тыс метров). По году наверное будет меньше 1 млн кв.м. (обычно я помню что в год в Киеве вводилось в эксплуатацию 1,3-1,4 млн кв.м., а в 2018 году введется 1 млн - на лицо дефицит, который рынок почуствует в 2019 году - когда старые запасы квартир уже обживутся, а новых на рынок выйдет чуть ли не в два раза меньше.