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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 гру, 2018 10:33
kingkongovets написав:
еще два сложных периода для поисков арендаторов (хотя возможно это справедливо тока в комм сегменте) период с середины декабря и до середины января и весь май, ну и летом канешна более вяло
начало сезона - сентябрь, рекомендую стараться при заключении договоров ориентировать арендаторов, шо пересмотр цены будет именно в сентябре - так проще поддерживать ставки на рыночном уровне
КК вспоминайте, когда был не сезон в 2007 году?
с 16-00 31 декабря до 9-00 2 января?
Факт насыщения на лицо.
Выживут сильнейшие.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 11:08
UA написав: kingkongovets написав:
КК вспоминайте, когда был не сезон в 2007 году?
с 16-00 31 декабря до 9-00 2 января?
Факт насыщения на лицо.
Выживут сильнейшие.
до 11го года аренда для меня была лишь побочным заработком, арендаторов я видел в основном при заключении договоров и все технические вопросы решали мои сотрудники, но я помню ту дикую перегретость рынка, поэтому и не сравниваю с тем периодом ни цены, ни ставки аренды
а про насыщение (а в некоторых сегментах - перенасыщение) рынка и «выживут сильнейшие» - категорически поддерживаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:32
тень трибеки написав:
на лицо дефицит, который рынок почуствует в 2019 году - когда старые запасы квартир уже обживутся, а новых на рынок выйдет чуть ли не в два раза меньше.
с чего вдруг дефицит ? у нас нет такой потребности в квартирах сейчас, дефицит на сегодня скорее в Польше.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:13
тень трибеки написав: rjkz написав:
С каждым годом несезон будет чувствоваться сильней.
надеюсь это не так - сейчас просто наложился пик 2017 года по вводу в эксплуатацию жилья в Киеве (за год было введено 1,73 млн кв.метров). Пока инвесторы переждали зиму, собрались, сделали ремонты - вот эта масса квартир и вывалилась на рынок, кажется 1,73 млн метров - абсолютный рекорд для Киева за последние 30 лет.
А вот в 2018 году ситуация другая - рынок отрегулировался, за 9 месяцев введено только 616 тыс метров (за прошлый год за 9 месяцев - 1093 тыс метров). По году наверное будет меньше 1 млн кв.м. (обычно я помню что в год в Киеве вводилось в эксплуатацию 1,3-1,4 млн кв.м., а в 2018 году введется 1 млн - на лицо дефицит, который рынок почуствует в 2019 году - когда старые запасы квартир уже обживутся, а новых на рынок выйдет чуть ли не в два раза меньше.
Исходя из Вашей логики, киевляне должны размножаться быстрей известных грызунов.
Ну, или как минимум, сноситься старое жилье. Ни того, ни другого не наблюдается.
Прирост жилого фонда ВСЕГДА играет против рынка. Мы можем только говорить что прирост больший или меньший чем в таком-то году, но это однозначно увеличение предложения. А прироста населения Киева особо не наблюдается.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:20
UA написав: kingkongovets написав:
еще два сложных периода для поисков арендаторов (хотя возможно это справедливо тока в комм сегменте) период с середины декабря и до середины января и весь май, ну и летом канешна более вяло
начало сезона - сентябрь, рекомендую стараться при заключении договоров ориентировать арендаторов, шо пересмотр цены будет именно в сентябре - так проще поддерживать ставки на рыночном уровне
КК вспоминайте, когда был не сезон в 2007 году?
с 16-00 31 декабря до 9-00 2 января?
Факт насыщения на лицо.
Выживут сильнейшие.
А, еще такой ситуационный "несезон" после событий типа Евровидений или Евро-2012, когда сначала дикий ажиотаж, а потом, после свала гостей экстремальный рост предложения.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:27
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