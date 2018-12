Додано: Нед 16 гру, 2018 11:08

UA написав: kingkongovets написав: КК вспоминайте, когда был не сезон в 2007 году?

с 16-00 31 декабря до 9-00 2 января?

Факт насыщения на лицо.

до 11го года аренда для меня была лишь побочным заработком, арендаторов я видел в основном при заключении договоров и все технические вопросы решали мои сотрудники, но я помню ту дикую перегретость рынка, поэтому и не сравниваю с тем периодом ни цены, ни ставки аренды

