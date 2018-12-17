Жека79 написав:

asti написав: Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?

Вот, как-то так... Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?Вот, как-то так...

есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киевакто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другиеГде лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городекому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашимкак лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены.Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.