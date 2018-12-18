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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:36
Жека79 написав: asti написав:
Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...
есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева
кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие
Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе
кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим
как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)
есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.
Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены.
Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
Спасибо за детальный обзор
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Alex_V_K_79
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:40
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rjkz
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:59
тень трибеки написав: rjkz написав:
А прироста населения Киева особо не наблюдается.
Думаю вы ошибаетесь, прирост есть даже официально. Но мы то знаем, что 99% понаехов живут в Киеве без прописки, и в статистику не попадают.
Посмотрите на школы - они ВСЕ переполнены. Нет ни одной государственной школы в Киеве, где был бы недобор.
Не путайте демографию Киева и Украины, это разные вещи, разные планеты.
Статистика по Киеву
Данные держстата
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.
Дата-НН-ПН-прирост НН - прирост ПН
1.10.18-2,944-2,903-0,013-0,013
1.10.17-2,931-2,890-0,023-0,024
1.10.16-2,908-2,866-0,015-0,014
1.10.15-2,893-2,852-0,018-0,018
1.10.14-2,875-2.834-0,026-0,026
1.10.13-2,849-2,808
Скорость прироста населения находится на минимальном значении за 5 лет.
Если в 2014 скорость прироста за год была 26 тысяч , то в этом году она уже в 2 раза ниже всего 13 тысяч.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 21:21
Vadim V написав:
Имхо, пользы 0,00 , лучше бы и не начинал
Спасибо, я вас услышал. В следующий раз буду с вами консультироваться начинать или нет, и какая от этого будет польза. Предварительно буду вам ответы чтобы вы оценили.Ваше мнение очень важно для меня!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09
asti написав: Жека79 написав: asti написав:
Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...
я
а можно поподробнее??
смотрите личку
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:50
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:23
Жека79 написав: asti написав:
Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...
есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева
кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие
Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе
кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим
как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)
есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.
Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены.
Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
Спасибо. Я согласен, что в Киеве рентабельней, но эта рентабельность сьедается дешевеющей (пока еще) недвигой. Я тоже смотрю на Краков в первую очередь, и Вроцлав во вторую. А как вы относитесь к идее хостела (у нас)? Насколько я знаю - это суперрентабельно особенно в Киеве - да-да не Львов не Одесса, а именно Киев - в Киеве хостелы имеют хорошую загрузку всегда - живут дешеые понаехи и хозяева стригут по 1000грн с комнаты(!) в сутки! А в том же Львове даже летом - стоят полупустыми в будние дни.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:19
kingkongovets
Как бы человек ищет ОПЕРАЦИОННУЮ медсестру, со знаниями в области поэтому, тут ситуация в неконкурентной зарплате за работу.
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_Mykola_
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:37
_Mykola_ написав:kingkongovets
Как бы человек ищет ОПЕРАЦИОННУЮ медсестру, со знаниями в области поэтому, тут ситуация в неконкурентной зарплате за работу.
пардон, запостил не в ту ветку)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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