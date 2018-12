Додано: Сер 19 гру, 2018 10:37

_Mykola_ написав: kingkongovets

Как бы человек ищет ОПЕРАЦИОННУЮ медсестру, со знаниями в области поэтому, тут ситуация в неконкурентной зарплате за работу.



пардон, запостил не в ту ветку) пардон, запостил не в ту ветку)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.