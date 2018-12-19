Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов? Вот, как-то так...
есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева
кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие
Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе
кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим
как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)
есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.
Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены. Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
rjkz написав: А прироста населения Киева особо не наблюдается.
Думаю вы ошибаетесь, прирост есть даже официально. Но мы то знаем, что 99% понаехов живут в Киеве без прописки, и в статистику не попадают.
Посмотрите на школы - они ВСЕ переполнены. Нет ни одной государственной школы в Киеве, где был бы недобор.
Не путайте демографию Киева и Украины, это разные вещи, разные планеты.
Статистика по Киеву Данные держстата
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.
asti написав:Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов? Вот, как-то так...
есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева
кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие
Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе
кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим
как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)
есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.
Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены. Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
Спасибо. Я согласен, что в Киеве рентабельней, но эта рентабельность сьедается дешевеющей (пока еще) недвигой. Я тоже смотрю на Краков в первую очередь, и Вроцлав во вторую. А как вы относитесь к идее хостела (у нас)? Насколько я знаю - это суперрентабельно особенно в Киеве - да-да не Львов не Одесса, а именно Киев - в Киеве хостелы имеют хорошую загрузку всегда - живут дешеые понаехи и хозяева стригут по 1000грн с комнаты(!) в сутки! А в том же Львове даже летом - стоят полупустыми в будние дни.
asti отрицательно. Я вообще бы не хотел в такое влазить от слова совсем. Кроме того я сам очень отрицательно отношусь к хостелам в жилых домах, где клепают это без всяких разрешений и амортизационных взносов. Согласитесь когда одна квартира платит условную 1000 грн за обслуживание и содержание дома и в ней проживают 3-5 человек, и когда вторая такая же квартира платит тоже 1000 грн но в ней вечно тусуется 20-30 человек это не правильно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
В очередной раз сообщают об упрощении процедуры проведения перепланировки квартир. Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.
Текст Постановления КМУ пока не доступен для ознакомления. В ходе перепланировки квартиры не может не измениться общая площадь помещений, а с ее изменением должны вноситься данные в тех.паспорт и в правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Любопытно как этот момент будет отыгран в производные документы от постановления КМУ, в частности в Инструкцию о проведении тех.инвентаризации объектов недвижимости, в Инструкцию о проведении гос.регистрации правочинов госрегистраторами, Инструкцию Минюста для нотариусов о проведении правочинов и др. документы. От А до Я долгая извилистая дорога.