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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1230123112321233

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жека79 написав:
  asti написав:Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...


есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева

кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие

Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе

кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим :(

как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)

есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.

Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены.
Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
Спасибо за детальный обзор

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... snyat-jile
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:59

  тень трибеки написав:
  rjkz написав: А прироста населения Киева особо не наблюдается.


Думаю вы ошибаетесь, прирост есть даже официально. Но мы то знаем, что 99% понаехов живут в Киеве без прописки, и в статистику не попадают.

Посмотрите на школы - они ВСЕ переполнены. Нет ни одной государственной школы в Киеве, где был бы недобор.

Не путайте демографию Киева и Украины, это разные вещи, разные планеты.


Статистика по Киеву
Данные держстата

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Дата-НН-ПН-прирост НН - прирост ПН

1.10.18-2,944-2,903-0,013-0,013
1.10.17-2,931-2,890-0,023-0,024
1.10.16-2,908-2,866-0,015-0,014
1.10.15-2,893-2,852-0,018-0,018
1.10.14-2,875-2.834-0,026-0,026
1.10.13-2,849-2,808

Скорость прироста населения находится на минимальном значении за 5 лет.
Если в 2014 скорость прироста за год была 26 тысяч , то в этом году она уже в 2 раза ниже всего 13 тысяч.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09

  asti написав:
  Жека79 написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность покупки недвиги за границей под аренду - Польша, Чехия...

я
а можно поподробнее??


смотрите личку
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... stva-jilya
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:23

  Жека79 написав:
  asti написав:Хотелось бы услышать какие-то факты из личного опыта: где купили, за сколько, за сколько здаете, каким образом управляете своей собственностью, есть ли проблемы с арендаторами, кто арендует - наши, ихние, другие; Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево, или в пригороде, кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам, как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ? Как вы искали объекты - ездили туда сами и сами же искали или обращались здесь в агентства или обращались в агенства там, какие расходы при оформлении права собственности, есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?
Вот, как-то так...


есть ли проблемы с арендаторами, ------как везде, ничем не отличается от Киева

кто арендует - наши, ихние, другие; ----и наши и ихние и другие

Где лучше покупать - в большом городе задорого или в маленьком задешево,-----в большом городе

кому лучше сдавать - нашим заробитчанам или нашим студентам или местным или экспатам,------или местным или экспатам. Если есть желание чтобы во время вашего отсутствия вашу квартиру превратили в общагу то можете сдать нашим :(

как лучше переправить туда деньги - возить с собой налом, снимать с карт и терять на комиссии, покупать валютную лицензию НБУ?----тут уж как хотите( но понятное дело с налом значительно проще)

есть ли какие-то ограничения для нерезидентов?----если речь идет о квартире то нет. Если о частном доме то есть, нерезиденту так просто нельзя купить земельный участок.

Искать объекты--самому, если нет времени и знаний языка то нанять переводчика. Обычный процесс ничего сложного нету. Но мой совет покупать новые комплексы которые сейчас активно строятся по всей польше с закрытой территорией или центр города. Эти помещения очень легко сдать и по ним наибольший спрос. Вторичка старая в спальниках сдается намного хуже, но все зависит от цены.
Но прежде хорошо подумайте надо ли вам в это ввязываться. Скажу так-я очень часто езжу-Польша-Чехия-Германия и то я не особо готов этим заморачиваться, более того у меня в этих странах есть очень хорошие знакомые и коллеги на которых в экстренных случаях можно положиться и кое чем их напрячь, но все равно не хочу в это ввязываться. По моим объектам что и как --я бы не хотел на форуме если честно об этом вообще говорить и распространяться--отпишу вам попозже в личку ( к сожалению тут хватает неадекватов и троллей) . Скажу так-Прага(из Чехии расматривал токо Прагу)--очень низкая рентабельность, нет смысла вообще. Польша -Краков(как по мне 1 место), потом Вроцлав,потом Труймясто ,потом Познань с Варшавой. Это мое имхо. Но все равно в Киеве рентабельность намного выше. В польше если получится выйти на 7--максимум 8 процентов годовых(даже думаю 8 маловероятно) это будет очень круто. Взвешивайте все и решайте сами.
Спасибо. Я согласен, что в Киеве рентабельней, но эта рентабельность сьедается дешевеющей (пока еще) недвигой. Я тоже смотрю на Краков в первую очередь, и Вроцлав во вторую. А как вы относитесь к идее хостела (у нас)? Насколько я знаю - это суперрентабельно особенно в Киеве - да-да не Львов не Одесса, а именно Киев - в Киеве хостелы имеют хорошую загрузку всегда - живут дешеые понаехи и хозяева стригут по 1000грн с комнаты(!) в сутки! А в том же Львове даже летом - стоят полупустыми в будние дни.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:38

asti отрицательно. Я вообще бы не хотел в такое влазить от слова совсем.
Кроме того я сам очень отрицательно отношусь к хостелам в жилых домах, где клепают это без всяких разрешений и амортизационных взносов. Согласитесь когда одна квартира платит условную 1000 грн за обслуживание и содержание дома и в ней проживают 3-5 человек, и когда вторая такая же квартира платит тоже 1000 грн но в ней вечно тусуется 20-30 человек это не правильно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:02

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-suschestvenno-sokratilis-obemy-stroitelstva-jilya

"Три самых популярных свободных варианта для новогодних гуляний - однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также хостелы." :D
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В очередной раз сообщают об упрощении процедуры проведения перепланировки квартир.
Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... azresheniy

Текст Постановления КМУ пока не доступен для ознакомления.
В ходе перепланировки квартиры не может не измениться общая площадь помещений, а с ее изменением должны вноситься данные в тех.паспорт и в правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Любопытно как этот момент будет отыгран в производные документы от постановления КМУ, в частности в Инструкцию о проведении тех.инвентаризации объектов недвижимости, в Инструкцию о проведении гос.регистрации правочинов госрегистраторами, Инструкцию Минюста для нотариусов о проведении правочинов и др. документы.
От А до Я долгая извилистая дорога.
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