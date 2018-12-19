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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1231123212331234

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:26

  medasept написав:В очередной раз сообщают об упрощении процедуры проведения перепланировки квартир.
Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... azresheniy

Текст Постановления КМУ пока не доступен для ознакомления.
В ходе перепланировки квартиры не может не измениться общая площадь помещений, а с ее изменением должны вноситься данные в тех.паспорт и в правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Любопытно как этот момент будет отыгран в производные документы от постановления КМУ, в частности в Инструкцию о проведении тех.инвентаризации объектов недвижимости, в Инструкцию о проведении гос.регистрации правочинов госрегистраторами, Инструкцию Минюста для нотариусов о проведении правочинов и др. документы.
От А до Я долгая извилистая дорога.


На практике, все упростилось. С полгода назад переделывал доки по одному из объектов, было много несовпадений, сделали новый техпаспорт и по нему вытяг. Паспорт через частное БТИ и вытяг через регистратора. Заняло 3 дня после выезда техника техпаспорт и вытяг 5 дней после подачи доков.
rjkz
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