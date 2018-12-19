Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
medasept написав:В очередной раз сообщают об упрощении процедуры проведения перепланировки квартир. Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.
Текст Постановления КМУ пока не доступен для ознакомления. В ходе перепланировки квартиры не может не измениться общая площадь помещений, а с ее изменением должны вноситься данные в тех.паспорт и в правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Любопытно как этот момент будет отыгран в производные документы от постановления КМУ, в частности в Инструкцию о проведении тех.инвентаризации объектов недвижимости, в Инструкцию о проведении гос.регистрации правочинов госрегистраторами, Инструкцию Минюста для нотариусов о проведении правочинов и др. документы. От А до Я долгая извилистая дорога.
На практике, все упростилось. С полгода назад переделывал доки по одному из объектов, было много несовпадений, сделали новый техпаспорт и по нему вытяг. Паспорт через частное БТИ и вытяг через регистратора. Заняло 3 дня после выезда техника техпаспорт и вытяг 5 дней после подачи доков.