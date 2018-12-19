Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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medasept написав:В очередной раз сообщают об упрощении процедуры проведения перепланировки квартир. Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.
Текст Постановления КМУ пока не доступен для ознакомления. В ходе перепланировки квартиры не может не измениться общая площадь помещений, а с ее изменением должны вноситься данные в тех.паспорт и в правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Любопытно как этот момент будет отыгран в производные документы от постановления КМУ, в частности в Инструкцию о проведении тех.инвентаризации объектов недвижимости, в Инструкцию о проведении гос.регистрации правочинов госрегистраторами, Инструкцию Минюста для нотариусов о проведении правочинов и др. документы. От А до Я долгая извилистая дорога.
На практике, все упростилось. С полгода назад переделывал доки по одному из объектов, было много несовпадений, сделали новый техпаспорт и по нему вытяг. Паспорт через частное БТИ и вытяг через регистратора. Заняло 3 дня после выезда техника техпаспорт и вытяг 5 дней после подачи доков.
Жека79 написав:asti отрицательно. Я вообще бы не хотел в такое влазить от слова совсем. Кроме того я сам очень отрицательно отношусь к хостелам в жилых домах, где клепают это без всяких разрешений и амортизационных взносов. Согласитесь когда одна квартира платит условную 1000 грн за обслуживание и содержание дома и в ней проживают 3-5 человек, и когда вторая такая же квартира платит тоже 1000 грн но в ней вечно тусуется 20-30 человек это не правильно.
Да, но с другой стороны посмотрите на Европу - Барселона, Амстердам, Париж, Берлин, Порту, Флоренция - в центре просто тьма хостелов и ничего, живут!
rjkz написав:На практике, все упростилось. С полгода назад переделывал доки по одному из объектов, было много несовпадений, сделали новый техпаспорт и по нему вытяг. Паспорт через частное БТИ и вытяг через регистратора. Заняло 3 дня после выезда техника техпаспорт и вытяг 5 дней после подачи доков.
Вы не указали цель переделки документов. Сейчас любой кто имеет сертификат может нарисовать и изготовить технический паспорт на объект недвижимости, ООО или СПД физ.лицо. Этот документ только фиксирует технические характеристики объекта на дату его составления. При совершении сделки купли-продажи нотариус потребует правоустанавливающий документ, где будет и ДОЛЖНЫ быть зафиксированы легализованные изменения в площади объекта или минимум декларацию ГАСК о введении объекта в эксплуатацию с обязательной корректировкой площадей. Тоже самое, если вы захотите использовать эту квартиру в качестве залога под кредит в банке, там все еще строже.
rjkz написав:На практике, все упростилось. С полгода назад переделывал доки по одному из объектов, было много несовпадений, сделали новый техпаспорт и по нему вытяг. Паспорт через частное БТИ и вытяг через регистратора. Заняло 3 дня после выезда техника техпаспорт и вытяг 5 дней после подачи доков.
Вы не указали цель переделки документов. Сейчас любой кто имеет сертификат может нарисовать и изготовить технический паспорт на объект недвижимости, ООО или СПД физ.лицо. Этот документ только фиксирует технические характеристики объекта на дату его составления. При совершении сделки купли-продажи нотариус потребует правоустанавливающий документ, где будет и ДОЛЖНЫ быть зафиксированы легализованные изменения в площади объекта или минимум декларацию ГАСК о введении объекта в эксплуатацию с обязательной корректировкой площадей. Тоже самое, если вы захотите использовать эту квартиру в качестве залога под кредит в банке, там все еще строже.
Цель была - внесение уточненных данных метража. Техпаспорт-внесение в Реестр-Вытяг.