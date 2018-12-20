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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1232123312341235

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:23

rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...

ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
:!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:15

  _Mykola_ написав:rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...

ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
:!:


Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Давно пора:

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/mi ... vyh-kotlov
rjkz
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  #<1 ... 1232123312341235
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