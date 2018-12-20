_Mykola_ написав:rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...
ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать
с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.