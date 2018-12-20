Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:46

_Mykola_ написав: rjkz написав: Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!

Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .

И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.

Вообще ничего нельзя категорически делать с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания. Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.Вообще ничегос преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.

Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.

Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.

Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.

Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.

Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.

Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.

Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу. Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу.

Спорить не стану - тут лучше перестраховываться, но Вы не во всем правы. Но пусть лучше все не трогают несущие конструкции. Мне немножко можно, совсем чуть-чуть - как раз розетки поместились до арматуры в пилоне. Этаж очень высокий, а расчет ведется по нижним этажам или с шагом, к тому-же повышающие коэффициенты доводят несущую способность практически до 2-х раз (если застройщик не мухлюет). В моем случае еще и попали на место нахлеста арматурных каркасов по вертикали. Еще есть такая штука, что бетон/цемент набирает марочную прочность за 28 суток, но потом ооочень медленно, но добирает еще прочность. До 10% в год. В моем случае - 10 лет. Очень тяжелый бетон.