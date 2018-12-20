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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:23
rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...
ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:15
_Mykola_ написав:rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...
ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать
с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.
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rjkz
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17
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rjkz
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24
rjkz написав:
Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать
с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.
Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.
Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.
Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.
Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.
Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.
Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.
Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:46
_Mykola_ написав: rjkz написав:
Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать
с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.
Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.
Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.
Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.
Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.
Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.
Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.
Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу.
Спорить не стану - тут лучше перестраховываться, но Вы не во всем правы. Но пусть лучше все не трогают несущие конструкции. Мне немножко можно
, совсем чуть-чуть - как раз розетки поместились до арматуры в пилоне. Этаж очень высокий, а расчет ведется по нижним этажам или с шагом, к тому-же повышающие коэффициенты доводят несущую способность практически до 2-х раз (если застройщик не мухлюет). В моем случае еще и попали на место нахлеста арматурных каркасов по вертикали. Еще есть такая штука, что бетон/цемент набирает марочную прочность за 28 суток, но потом ооочень медленно, но добирает еще прочность. До 10% в год. В моем случае - 10 лет. Очень тяжелый бетон.
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rjkz
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:53
Кстати, в случае с несущими кирпичными стенами и панелями, расчетная прочность намного превышает нагрузку. Там толщина назначается исходя из конструктивных и технологических требований. И опять-же максимальная нагрузка на отметке верха фундамента. В панелях расчет ведется только по бетону, арматура технологическая, но ее там довольно много и она таки повышает несущую способность. Если я в чем-то не прав, надеюсь коллега shapo, меня поправит. Все-таки у меня 22 года не было потребности применять знания в ЖБК.
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rjkz
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