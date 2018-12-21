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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1232123312341235

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:23

rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...

ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
:!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:15

  _Mykola_ написав:rjkz
Упрощение процедур перепланировок все больше загоняет дома в неконтролируемые сносы и вмешательство в несущие конструкции домов.
Уже сейчас в домах уйма "умников" сносящих/режущих несущие стены и штробящих/вырезающих то что штробить нельзя...

ИМХО. За вмешательство в несущие конструкции нужно вводить криминальную ответственность и приравнивать к массовому умышленному убийству.
:!:


Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Давно пора:

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/mi ... vyh-kotlov
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24

  rjkz написав:Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.

Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.
Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.
Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.
Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.
Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.
Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.
Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:46

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Вообще, штробление - это смотря что и как. Штробить ригели - чревато, колонны -если провести провода или врезать розетку -ничего страшного, особенно в верхних этажах, тем более монолитно-каркасная схема эти микроснижение несущей способности перераспределит на другие узлы. Арматуру резать НЕЛЬЗЯ ни при каких раскладах!!!!
Несущие кирпичные стены - ничего криминального не вижу в штробах под трубы или провода, нет проблем и с панельными (на мой взгляд самые "дуракостойкие") .
И если это уже делают, то чтобы люди, которые имеют понимание как работают конструкции, на какие нагрузки, где работает арматура, а где бетон.
Вообще ничего нельзя категорически делать с преднапряженными плитами перекрытий (обычно круглопустотные), тем более использовать их в качестве консольных, делать дополнительные опирания.

Врезка розетки в колону скорее всего приведет к срезанию арматуры, защитный слой бетона 1,5-2 см, подрозетник -4 см, углубленный 6 см.
Мало кто будет покупать приборы для определния арматуры в колоне.
Одно дело если сделать рез по защитному слою в 1 см глубиной для одного-двух проводов, и другой, глубже и на пучек проводов.
Опять же продольные резы в любом случае снижают несущую способность конструкции в монолите, в кирпиче, или в панели.
Панельные стены штробить горизонтально нельзя, дуракостойкость тут не при чем.
Горизонтальная штроба приводит к резкому снижению несущей способности.
Кто сомневается может попробовать с листом пластика, целым, без резов, поставить на ребро и надавить, пластик амортизирует, а если по этому листу провести строительным ножом горизонтальный рез, то он треснет по этому резу.


Спорить не стану - тут лучше перестраховываться, но Вы не во всем правы. Но пусть лучше все не трогают несущие конструкции. Мне немножко можно :wink: , совсем чуть-чуть - как раз розетки поместились до арматуры в пилоне. Этаж очень высокий, а расчет ведется по нижним этажам или с шагом, к тому-же повышающие коэффициенты доводят несущую способность практически до 2-х раз (если застройщик не мухлюет). В моем случае еще и попали на место нахлеста арматурных каркасов по вертикали. Еще есть такая штука, что бетон/цемент набирает марочную прочность за 28 суток, но потом ооочень медленно, но добирает еще прочность. До 10% в год. В моем случае - 10 лет. Очень тяжелый бетон.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, в случае с несущими кирпичными стенами и панелями, расчетная прочность намного превышает нагрузку. Там толщина назначается исходя из конструктивных и технологических требований. И опять-же максимальная нагрузка на отметке верха фундамента. В панелях расчет ведется только по бетону, арматура технологическая, но ее там довольно много и она таки повышает несущую способность. Если я в чем-то не прав, надеюсь коллега shapo, меня поправит. Все-таки у меня 22 года не было потребности применять знания в ЖБК.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:24

... і пускати кабеля по-під плінтуса, - не зовсім правильно

... як в тому фільмі("Кавказька полонянка") - "так, так.... все правильно написано.... так, так, все правильно складено.... - но це з одного боку...."(переклав з рос.)
- а з другого: що, багато попадало/позавалювалось від цього будинків?
- люди ж вже нанадцять років штроблять/прорізають під кабеля/труби/розетки.... (і, навіть, в новобудовах НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО хоча б якісь мінімальні канали під кабеля/труби по квартирах...)
- то ж "маємо те, що маємо"©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:58

  Долярчик написав:... як в тому фільмі("Кавказька полонянка") - "так, так.... все правильно написано.... так, так, все правильно складено.... - но це з одного боку...."(переклав з рос.)
- а з другого: що, багато попадало/позавалювалось від цього будинків?
- люди ж вже нанадцять років штроблять/прорізають під кабеля/труби/розетки.... (і, навіть, в новобудовах НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО хоча б якісь мінімальні канали під кабеля/труби по квартирах...)
- то ж "маємо те, що маємо"©®™


В панельных стенах и перекрытиях заложены пластиковые трубы для электропроводки.
В изготовляемых на объекте, проще чтобы каждый занимался своим. Еще сказать спасибо надо за то, что шахты предусматривают.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:18

  Долярчик написав:... як в тому фільмі("Кавказька полонянка") - "так, так.... все правильно написано.... так, так, все правильно складено.... - но це з одного боку...."(переклав з рос.)
- а з другого: що, багато попадало/позавалювалось від цього будинків?
- люди ж вже нанадцять років штроблять/прорізають під кабеля/труби/розетки.... (і, навіть, в новобудовах НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО хоча б якісь мінімальні канали під кабеля/труби по квартирах...)
- то ж "маємо те, що маємо"©®™

В современных киевских монолиткарксных новостроях, заштробить несущую колону, по горизонтали, на всю длину под канализацию 50 мм - привычное дело.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:14

... хочеться як краще, а виходить як завжди!

  UA написав:
  Долярчик написав:... як в тому фільмі("Кавказька полонянка") - "так, так.... все правильно написано.... так, так, все правильно складено.... - но це з одного боку...."(переклав з рос.)
- а з другого: що, багато попадало/позавалювалось від цього будинків?
- люди ж вже нанадцять років штроблять/прорізають під кабеля/труби/розетки.... (і, навіть, в новобудовах НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО хоча б якісь мінімальні канали під кабеля/труби по квартирах...)
- то ж "маємо те, що маємо"©®™

В современных киевских монолиткарксных новостроях, заштробить несущую колону, по горизонтали, на всю длину под канализацию 50 мм - привычное дело.

.... ну, хто хоче ЧЕСНО "не руйнувати" будинок..... - то ще каналізацію з водо-трубами - можна пустити поверх підлоги і обкласти їх плиткою(ну такий собі поріжок буде :D )..... а от пускати кабеля поверх стіни/стелі - це вже буде жостки "лофт" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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