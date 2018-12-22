Додано: Нед 23 гру, 2018 14:47

Долярчик написав: .... ну, хто хоче ЧЕСНО "не руйнувати" будинок..... - то ще каналізацію з водо-трубами - можна пустити поверх підлоги і обкласти їх плиткою(ну такий собі поріжок буде )..... а от пускати кабеля поверх стіни/стелі - це вже буде жостки "лофт" .... ну, хто хоче ЧЕСНО "не руйнувати" будинок..... - то ще каналізацію з водо-трубами - можна пустити поверх підлоги і обкласти їх плиткою(ну такий собі поріжок буде)..... а от пускати кабеля поверх стіни/стелі - це вже буде жостки "лофт"

Если есть МОЗГ, то сделать можно все по уму, просто немного переразместив сантехнику.Кабеля пускать поверх не нужно, они запросто помещаются в вертикально (!) прорезанную (именно прорезанную штроборезом, а не выдолбленную перфоратором!) канавку в 5-7 мм, просто нужно брать плоский ВВГ, если будет штукатурка или плитка, она прикроет, вот с подрозетниками сложнее, но если будет хоть 1 см штукатурки или плитка (плитка+клей дают 15 мм минимум, то и ее можно поставить поместив подрозетник в защитном слое до 15 мм, просто подрезать подрозетник на 1 см, все элементы розетки или выключателя плотненько но влезут, нужно смотреть на механизм розетки-выключателя и точно рассчиталь глубину.И, еще один момент, нужно планировать дизайн и размещение электрики/мебели с учетом несущих элементов, и тогда будет все нормально.Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.