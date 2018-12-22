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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1233123412351236

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:58

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

нашел прикольное приложение для ай-ос по аренде - вроде норм работает
не реклама есле шо)

bird — аренда квартир — Arsenii Feshchenko https://itunes.apple.com/ua/app/bird-%D ... ?l=ru&mt=8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:47

  Долярчик написав:.... ну, хто хоче ЧЕСНО "не руйнувати" будинок..... - то ще каналізацію з водо-трубами - можна пустити поверх підлоги і обкласти їх плиткою(ну такий собі поріжок буде :D )..... а от пускати кабеля поверх стіни/стелі - це вже буде жостки "лофт" :mrgreen:

Если есть МОЗГ, то сделать можно все по уму, просто немного переразместив сантехнику.
Кабеля пускать поверх не нужно, они запросто помещаются в вертикально (!) прорезанную (именно прорезанную штроборезом, а не выдолбленную перфоратором!) канавку в 5-7 мм, просто нужно брать плоский ВВГ, если будет штукатурка или плитка, она прикроет, вот с подрозетниками сложнее, но если будет хоть 1 см штукатурки или плитка (плитка+клей дают 15 мм минимум, то и ее можно поставить поместив подрозетник в защитном слое до 15 мм, просто подрезать подрозетник на 1 см, все элементы розетки или выключателя плотненько но влезут, нужно смотреть на механизм розетки-выключателя и точно рассчиталь глубину.

И, еще один момент, нужно планировать дизайн и размещение электрики/мебели с учетом несущих элементов, и тогда будет все нормально. :roll:

Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.

...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО! :)
- то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:18

  _Mykola_ написав:И, еще один момент, нужно планировать дизайн и размещение электрики/мебели с учетом несущих элементов, и тогда будет все нормально. :roll:

В Украине таких дизайнеров не существует.
Люди называющие себя дизайнер, по сути являются художниками-оформителями.
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