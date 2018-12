Додано: Нед 23 гру, 2018 11:58



не реклама есле шо)



bird — аренда квартир — Arsenii Feshchenko https://itunes.apple.com/ua/app/bird-%D ... ?l=ru&mt=8 нашел прикольное приложение для ай-ос по аренде - вроде норм работаетне реклама есле шо)bird — аренда квартир — Arsenii Feshchenko

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.