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bird — аренда квартир — Arsenii Feshchenko
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:58
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
нашел прикольное приложение для ай-ос по аренде - вроде норм работает
не реклама есле шо)
bird — аренда квартир — Arsenii Feshchenko
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:47
Если есть МОЗГ, то сделать можно все по уму, просто немного переразместив сантехнику.
Кабеля пускать поверх не нужно, они запросто помещаются в вертикально (!) прорезанную (именно прорезанную штроборезом, а не выдолбленную перфоратором!) канавку в 5-7 мм, просто нужно брать плоский ВВГ, если будет штукатурка или плитка, она прикроет, вот с подрозетниками сложнее, но если будет хоть 1 см штукатурки или плитка (плитка+клей дают 15 мм минимум, то и ее можно поставить поместив подрозетник в защитном слое до 15 мм, просто подрезать подрозетник на 1 см, все элементы розетки или выключателя плотненько но влезут, нужно смотреть на механизм розетки-выключателя и точно рассчиталь глубину.
И, еще один момент, нужно планировать дизайн и размещение электрики/мебели с учетом несущих элементов, и тогда будет все нормально.
Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО!
- то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі!
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:18
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
плюсую, дизайнером должен быть человек с образованием архитектора
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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