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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1234123512361237

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:54

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Зачем еще гофра?

...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи!
(я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )

Только НИКАКИХ диагоналей!!!
Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)
Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля. :!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:45

  _Mykola_ написав:Только НИКАКИХ диагоналей!!!
Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)


Вы еще и натягиваете кабель чтобы висел как по шнурку?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:57

shapo
Нет, главное чтобы надежно держался и не был перетянут, запас на температурные деформации тоже должны быть.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3312
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:12

  _Mykola_ написав:Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)

Зачем?
Растолкуйте. Не с целю спора.
Мож я чего не знаю.

Мне от так нравится
https://www.youtube.com/watch?v=n9BSrugk62U
Правда тут ничего не вмуровываеться в щелочную цементную штукатурку.
Вмуровывать тока ВВГ.
UA
 
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