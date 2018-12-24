Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи! (я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )
Только НИКАКИХ диагоналей!!! Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля.
_Mykola_ написав:Только НИКАКИХ диагоналей!!! Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата.
Вы еще и натягиваете кабель чтобы висел как по шнурку?