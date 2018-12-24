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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1234123512361237

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:54

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Зачем еще гофра?

...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи!
(я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )

Только НИКАКИХ диагоналей!!!
Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)
Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля. :!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:45

  _Mykola_ написав:Только НИКАКИХ диагоналей!!!
Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)


Вы еще и натягиваете кабель чтобы висел как по шнурку?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:57

shapo
Нет, главное чтобы надежно держался и не был перетянут, запас на температурные деформации тоже должны быть.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:12

  _Mykola_ написав:Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)

Зачем?
Растолкуйте. Не с целю спора.
Мож я чего не знаю.

Мне от так нравится
https://www.youtube.com/watch?v=n9BSrugk62U
Правда тут ничего не вмуровываеться в щелочную цементную штукатурку.
Вмуровывать тока ВВГ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:16

UA
Неряшливо пучком уложенные и провисающие провода, это какой-то дикий колхозстайл, вот представьте себе ситуацию, один провод перегорает и повреждает остальные, а о том чтобы найти в этом пучке конкретный провод, это просто невозможно.
Хороший электрик то, что показано на видео делать постыдится.
Но к сожалению хороших у нас мало...
Рассуждения о гофре... тоже из цикла рассуждения колхозника.
А о том как провисает этот пучек, и как прекрасно это повредят острые шурупы гипсокартонщиков даже думать не хочу.

Вот навскидку https://electriksan-rostov.ru/data/imag ... 2bd501.jpg
https://electriksan-rostov.ru/elektromo ... rovannaya/
В чем проще разбираться что и где, потом обслуживать в случае необходимости?

Если нужно на какой-то линии сделать ответвление в процессе эксплуатации, а такое запросто может случиться, ну понадобилось что-то добавить, в пучке это нереально, вообще.

Я видел такие "работы" разных бригад, и это было просто последними каплями по отбраковке "специалистов" и оценке квалификации прораба.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 24 гру, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:26

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.

...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО! :)
- то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі!

Гофра негорючая и по цене-качеству неплохая:
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 16/1416E D 320H MONOFLEX
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 20/1420 D 320H MONOFLEX
Поиском найдете.

В не несущих стенах можно в гофре, но как правильно написали выше, это больше защита от вандалов - гипсокартонщиков-маляров-плиточников.

Рекомендую проверять после монтажа каркоса гипсокартона и перед монтажом гипсокартонных листов хотябы визуально целостность проводки, и так на каждом этапе, строитеели у нас часто бывают неадекватами...

Если надеетесь, что через гофру можно будет сменить проводку... то разочарую, увы- нет, если гофра завернет больше двух трех раз, и будет метров десять, то вы ее не вытянете, тем более что ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.

В "проблемных" местах где нелья делать глубокий рез укладывайте без гофры, кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).

Короткие участки, скажем проводка в гофре по потолку и гофра в стенах и до розетки-выключателя, в ненесущих стенах, позволит Вам в принципе сменить кусок провода без повреждения штукатурки (скажем на потолке разрезаете гофру и протягиваете новый провод, но на длинных участках с поворотами, придется повозится подрезая гофру на возможные для протяжки участки.

Под плинтусами - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!
Штукатурка негорючая, а плинтус запросто может гореть.

я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется).
Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:33

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:
  rjkz написав:Зачем еще гофра?

...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи!
(я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )

Только НИКАКИХ диагоналей!!!
Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. ;)
Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля. :!:


Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:35

  rjkz написав:я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется).
Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.

+1 плинтус то для слаботочки, ну и в самом-самом крайнем случае, когда уже деваться некуда, но тут нужно 10 раз подумать и взять качественный кабель с запасом по сечению и очень аккуратно его проложить без перегибов и пережимов и только при наличии автоматики.
Металлорукав в стене то перестраховка в штукатурке вполне хватит и гофры.

Ага, в стяжке пола очень любят бригадиры парить, ибо заработок больше и кабеля меньше, но при усадках дома, или перегорании провода... такое приводит к долбежу стяжки и переделке ремонта... да и никак не подкинуть что-то недостающее в процессе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:51

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется).
Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.

+1 плинтус то для слаботочки, ну и в самом-самом крайнем случае, когда уже деваться некуда, но тут нужно 10 раз подумать и взять качественный кабель с запасом по сечению и очень аккуратно его проложить без перегибов и пережимов и только при наличии автоматики.
Металлорукав в стене то перестраховка в штукатурке вполне хватит и гофры.

Ага, в стяжке пола очень любят бригадиры парить, ибо заработок больше и кабеля меньше, но при усадках дома, или перегорании провода... такое приводит к долбежу стяжки и переделке ремонта... да и никак не подкинуть что-то недостающее в процессе.


Я металлорукав использую в качестве экрана для эзернета, а коаксиал с годами стареет, хотя диаметр очень мал и я сомневаюсь, что получится (а вдруг) в случае необходимости перетянуть. Интернет - думаю получится, коаксиал - очень сомневаюсь.
Гофру не использую - просто жаба давит такие штробы фигачить. В моем понимании,гофра - для ГК и/или если есть возможность прокладки в технологических пустотах.
В стяжке,помимо того, что написали Вы:
1. Пол - это единственный элемент конструкции, подверженный повторно-переменной нагрузке. Если/когда поперек кабеля появится подвижная трещина, при хождении по полу, кабель будет подвержен также повторно-переменной нагрузке. В какой момент он будет поврежден - вопрос времени.
2. Так бывает, что квартиры заливает. Как не трудно догадаться - вода будет на полу. При пробое провода на залитом водой полу, поражение электротоком "приятно взбодрит" организм и жизнь засияет яркими красками. :mrgreen:
3. Если будет необходимость проведения ремонтных работ на полу - очень высока вероятность повреждения кабеля, не думайте, что всегда сможете вспомнить где лежит исполнительная схема. Некоторые виды напольных покрытий, например паркет, требуют дюбеление. А также установка переходных профилей.
rjkz
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