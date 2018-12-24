Долярчик написав: _Mykola_ написав: Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции. Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.

...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО!

- то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі! ...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО!- то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі!

Гофра негорючая и по цене-качеству неплохая:Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 16/1416E D 320H MONOFLEXТруба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 20/1420 D 320H MONOFLEXПоиском найдете.В не несущих стенах можно в гофре, но как правильно написали выше, это больше защита от вандалов - гипсокартонщиков-маляров-плиточников.Рекомендую проверять после монтажа каркоса гипсокартона и перед монтажом гипсокартонных листов хотябы визуально целостность проводки, и так на каждом этапе, строитеели у нас часто бывают неадекватами...Если надеетесь, что через гофру можно будет сменить проводку... то разочарую, увы- нет, если гофра завернет больше двух трех раз, и будет метров десять, то вы ее не вытянете, тем более что ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.В "проблемных" местах где нелья делать глубокий рез укладывайте без гофры, кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).Короткие участки, скажем проводка в гофре по потолку и гофра в стенах и до розетки-выключателя, в ненесущих стенах, позволит Вам в принципе сменить кусок провода без повреждения штукатурки (скажем на потолке разрезаете гофру и протягиваете новый провод, но на длинных участках с поворотами, придется повозится подрезая гофру на возможные для протяжки участки.Под плинтусами - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!Штукатурка негорючая, а плинтус запросто может гореть.