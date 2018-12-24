Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи! (я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )
Только НИКАКИХ диагоналей!!! Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля.
_Mykola_ написав:Только НИКАКИХ диагоналей!!! Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата.
Вы еще и натягиваете кабель чтобы висел как по шнурку?
UA Неряшливо пучком уложенные и провисающие провода, это какой-то дикий колхозстайл, вот представьте себе ситуацию, один провод перегорает и повреждает остальные, а о том чтобы найти в этом пучке конкретный провод, это просто невозможно. Хороший электрик то, что показано на видео делать постыдится. Но к сожалению хороших у нас мало... Рассуждения о гофре... тоже из цикла рассуждения колхозника. А о том как провисает этот пучек, и как прекрасно это повредят острые шурупы гипсокартонщиков даже думать не хочу.
_Mykola_ написав:Поверьте, сотню розеток/выключателей и километр кабелей можно провести не вмешиваясь в несущие конструкции.
...ну "кілометр кабелів" можна і поштучно(але без гофри) в сантиметровій штукатурці замаскувати....... або під плінтусами провести.... - але, це ж все НЕ ПРАВИЛЬНО! - то ж, якщо "з гофрою", то треба все одно прорізати хоч 2см канавки стіни/або стелі!
Гофра негорючая и по цене-качеству неплохая: Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 16/1416E D 320H MONOFLEX Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Kopos D 20/1420 D 320H MONOFLEX Поиском найдете.
В не несущих стенах можно в гофре, но как правильно написали выше, это больше защита от вандалов - гипсокартонщиков-маляров-плиточников.
Рекомендую проверять после монтажа каркоса гипсокартона и перед монтажом гипсокартонных листов хотябы визуально целостность проводки, и так на каждом этапе, строитеели у нас часто бывают неадекватами...
Если надеетесь, что через гофру можно будет сменить проводку... то разочарую, увы- нет, если гофра завернет больше двух трех раз, и будет метров десять, то вы ее не вытянете, тем более что ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.
В "проблемных" местах где нелья делать глубокий рез укладывайте без гофры, кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).
Короткие участки, скажем проводка в гофре по потолку и гофра в стенах и до розетки-выключателя, в ненесущих стенах, позволит Вам в принципе сменить кусок провода без повреждения штукатурки (скажем на потолке разрезаете гофру и протягиваете новый провод, но на длинных участках с поворотами, придется повозится подрезая гофру на возможные для протяжки участки.
Под плинтусами - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! Штукатурка негорючая, а плинтус запросто может гореть.
я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется). Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
...а от саме на це питання я ДУУУУУЖЕ чекаю відповідь від Миколи! (я ж то якраз і планую вести саме таким кабелем, але БЕЗ гофри! )
Только НИКАКИХ диагоналей!!! Все под прямыми углами и крайне желательно без нахлестов и переплетений, и хорошо прикреплять, если будете вести по потолку. Правильно проведенный кабель выглядит как печатная плата. Вполне нормальный вариант крепежа, это одножильный медный (не проржавеет) кабель в изоляции намотанный на дюбель и крепящий кабель, если без гофры, то внимательно чтобы не пережать изоляцию кабеля.
Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?
rjkz написав:я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется). Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
+1 плинтус то для слаботочки, ну и в самом-самом крайнем случае, когда уже деваться некуда, но тут нужно 10 раз подумать и взять качественный кабель с запасом по сечению и очень аккуратно его проложить без перегибов и пережимов и только при наличии автоматики. Металлорукав в стене то перестраховка в штукатурке вполне хватит и гофры.
Ага, в стяжке пола очень любят бригадиры парить, ибо заработок больше и кабеля меньше, но при усадках дома, или перегорании провода... такое приводит к долбежу стяжки и переделке ремонта... да и никак не подкинуть что-то недостающее в процессе.
rjkz написав:я не силен в электрике, но рискну предположить (есть плинтуса с каналом для проводки), в плинтусе можно проводить слаботочку. Собственно, обычно я провожу 220 по верху, а слаботочку по низу (если есть возможность - ниже уровня пола в стене, в металлорукаве, или как он правильно называется). Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
+1 плинтус то для слаботочки, ну и в самом-самом крайнем случае, когда уже деваться некуда, но тут нужно 10 раз подумать и взять качественный кабель с запасом по сечению и очень аккуратно его проложить без перегибов и пережимов и только при наличии автоматики. Металлорукав в стене то перестраховка в штукатурке вполне хватит и гофры.
Ага, в стяжке пола очень любят бригадиры парить, ибо заработок больше и кабеля меньше, но при усадках дома, или перегорании провода... такое приводит к долбежу стяжки и переделке ремонта... да и никак не подкинуть что-то недостающее в процессе.
Я металлорукав использую в качестве экрана для эзернета, а коаксиал с годами стареет, хотя диаметр очень мал и я сомневаюсь, что получится (а вдруг) в случае необходимости перетянуть. Интернет - думаю получится, коаксиал - очень сомневаюсь. Гофру не использую - просто жаба давит такие штробы фигачить. В моем понимании,гофра - для ГК и/или если есть возможность прокладки в технологических пустотах. В стяжке,помимо того, что написали Вы: 1. Пол - это единственный элемент конструкции, подверженный повторно-переменной нагрузке. Если/когда поперек кабеля появится подвижная трещина, при хождении по полу, кабель будет подвержен также повторно-переменной нагрузке. В какой момент он будет поврежден - вопрос времени. 2. Так бывает, что квартиры заливает. Как не трудно догадаться - вода будет на полу. При пробое провода на залитом водой полу, поражение электротоком "приятно взбодрит" организм и жизнь засияет яркими красками. 3. Если будет необходимость проведения ремонтных работ на полу - очень высока вероятность повреждения кабеля, не думайте, что всегда сможете вспомнить где лежит исполнительная схема. Некоторые виды напольных покрытий, например паркет, требуют дюбеление. А также установка переходных профилей.