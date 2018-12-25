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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:28
rjkz написав:
Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
... ну, тут з кабелями - зрозуміло.... що можуть з часом розірватись(хоч можна дати в грубу гофру), але найгірше, що при затопленні, буде справжня небезпека!
- а от водяні труби, все ж таки НОРМАЛЬНО почувають себе у підлозі/стяжці, якщо вони в м'якому утеплювачі/ізоляції..... - тим більше, що і теплі водяні підлоги роблять..... і нічо, все гуд, якщо ПРАВИЛЬНО все зробити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:23
rjkz написав:
Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП
стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?
Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:07
UA написав: rjkz написав:
Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП
стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?
Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.
Посмотрю внимательней на маркировку - в чем разница?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:51
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