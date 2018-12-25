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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1235123612371238

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.

... ну, тут з кабелями - зрозуміло.... що можуть з часом розірватись(хоч можна дати в грубу гофру), але найгірше, що при затопленні, буде справжня небезпека!

- а от водяні труби, все ж таки НОРМАЛЬНО почувають себе у підлозі/стяжці, якщо вони в м'якому утеплювачі/ізоляції..... - тим більше, що і теплі водяні підлоги роблять..... і нічо, все гуд, якщо ПРАВИЛЬНО все зробити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:23

  rjkz написав:Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?

Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:07

  UA написав:
  rjkz написав:Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?

Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.


Посмотрю внимательней на маркировку - в чем разница?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/44078 ... ntre-kieva
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:37

Орендодавцям слід бути обережнішими: https://strana.ua/news/178302-v-tsentre ... hniku.html
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