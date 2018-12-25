Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
... ну, тут з кабелями - зрозуміло.... що можуть з часом розірватись(хоч можна дати в грубу гофру), але найгірше, що при затопленні, буде справжня небезпека!
- а от водяні труби, все ж таки НОРМАЛЬНО почувають себе у підлозі/стяжці, якщо вони в м'якому утеплювачі/ізоляції..... - тим більше, що і теплі водяні підлоги роблять..... і нічо, все гуд, якщо ПРАВИЛЬНО все зробити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
_Mykola_ написав:ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.
кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).
... подякував за відповіді...
...і ще раз: - безпосередньо, на тому кабелі має бути маркування ВВГнг-LS-П "Одескабель" (без всяких дописів "ГОСТ"? ) - або ВВГнг-LS-П "Запорізький завод"?
За адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 48 (з'їзд зі Стрийської) є офіційний представник "Одескабель". Сам там собі купляв. Можливо дорожче але там 100% оригінал.
В стіни проклав мідну моножилу ВВГ нг-П (* нг - не горючий, самозатухаючий; LS - мала димність (я вже без цієї опції взяв)). Для себе ж роблю і на роки
Перетин ("січення") обирав з запасом: 1,5 мм2 на освітлення й 2,5 мм2 на звичайні розетки та 4 мм2 на електродуховку на кухні.
Коли електрики щось наплутали й 1,5 мм2 кинули до пралки я не переймався бо запас значний.
Згодом докупляв на базарі два метри схожого кабелю то відчув значну різницю в якості навіть візуально. Беріть краще в офіційного представника.
Розетки було приємно монтувати з мідною моножилою.
Дивуюсь коли люди економлять й ШВВП в стіни вкладають. Хоч мабуть в новобудовах саме такі "перли".
Мегапорада: завжди фотографуйте всі приховані комунікації з якимись контрольними точками (об'єктами) чи з рулеткою. Різне буває. Класно коли ти точно можеш потім знати де і що в тебе в стінах чи в підлозі. Не раз виручали архіви правильних фото.
P.S.: от щойно вийняв з будівельного досьє та сфоткав: