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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1235123612371238

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.

... ну, тут з кабелями - зрозуміло.... що можуть з часом розірватись(хоч можна дати в грубу гофру), але найгірше, що при затопленні, буде справжня небезпека!

- а от водяні труби, все ж таки НОРМАЛЬНО почувають себе у підлозі/стяжці, якщо вони в м'якому утеплювачі/ізоляції..... - тим більше, що і теплі водяні підлоги роблять..... і нічо, все гуд, якщо ПРАВИЛЬНО все зробити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:23

  rjkz написав:Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?

Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:07

  UA написав:
  rjkz написав:Штробы в стенах (горизонтальные и вертикальные), ВВП стянутые стяжками в аккуратные жгуты, крепеж за счет замоноличивания цемент+песок+пластификатор. Вы не возражаете?

Только ВВГ-П
ВВП удешевленная вариация ВВГ-П.
Отсюда минимальный срок службы ВВП -15 лет, ВВГ-П -30 лет.


Посмотрю внимательней на маркировку - в чем разница?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/44078 ... ntre-kieva
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:37

Орендодавцям слід бути обережнішими: https://strana.ua/news/178302-v-tsentre ... hniku.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:09

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.

кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).

... подякував за відповіді...

...і ще раз:
- безпосередньо, на тому кабелі має бути маркування ВВГнг-LS-П "Одескабель" (без всяких дописів "ГОСТ"? )
- або ВВГнг-LS-П "Запорізький завод"?


За адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 48 (з'їзд зі Стрийської) є офіційний представник "Одескабель". Сам там собі купляв. Можливо дорожче але там 100% оригінал.

В стіни проклав мідну моножилу ВВГ нг-П (* нг - не горючий, самозатухаючий; LS - мала димність (я вже без цієї опції взяв)). Для себе ж роблю і на роки :wink:

Зображення

Зображення

Перетин ("січення") обирав з запасом: 1,5 мм2 на освітлення й 2,5 мм2 на звичайні розетки та 4 мм2 на електродуховку на кухні.

Коли електрики щось наплутали й 1,5 мм2 кинули до пралки я не переймався бо запас значний. :wink:

Згодом докупляв на базарі два метри схожого кабелю то відчув значну різницю в якості навіть візуально. Беріть краще в офіційного представника.

Розетки було приємно монтувати з мідною моножилою.

Дивуюсь коли люди економлять й ШВВП в стіни вкладають. Хоч мабуть в новобудовах саме такі "перли".

Зображення

Мегапорада: завжди фотографуйте всі приховані комунікації з якимись контрольними точками (об'єктами) чи з рулеткою. Різне буває. Класно коли ти точно можеш потім знати де і що в тебе в стінах чи в підлозі. Не раз виручали архіви правильних фото. 8)

P.S.: от щойно вийняв з будівельного досьє та сфоткав:
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