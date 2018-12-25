Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Очень всем НЕ рекомендую прокладывать какие-либо коммуникации в стяжке пола.
... ну, тут з кабелями - зрозуміло.... що можуть з часом розірватись(хоч можна дати в грубу гофру), але найгірше, що при затопленні, буде справжня небезпека!
- а от водяні труби, все ж таки НОРМАЛЬНО почувають себе у підлозі/стяжці, якщо вони в м'якому утеплювачі/ізоляції..... - тим більше, що і теплі водяні підлоги роблять..... і нічо, все гуд, якщо ПРАВИЛЬНО все зробити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
_Mykola_ написав:ВВГнг-LS-П(плоский) достаточно жесткий.
кабель довольно качественный (Одесскабель (себе брал тут tdok.com.ua, если будете искать будьте внимательны есть Одескабель ГОСТ - это подделка!) или запорожский завод).
... подякував за відповіді...
...і ще раз: - безпосередньо, на тому кабелі має бути маркування ВВГнг-LS-П "Одескабель" (без всяких дописів "ГОСТ"? ) - або ВВГнг-LS-П "Запорізький завод"?
За адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 48 (з'їзд зі Стрийської) є офіційний представник "Одескабель". Сам там собі купляв. Можливо дорожче але там 100% оригінал.
В стіни проклав мідну моножилу ВВГ нг-П (* нг - не горючий, самозатухаючий; LS - мала димність (я вже без цієї опції взяв)). Для себе ж роблю і на роки
Перетин ("січення") обирав з запасом: 1,5 мм2 на освітлення й 2,5 мм2 на звичайні розетки та 4 мм2 на електродуховку на кухні.
Коли електрики щось наплутали й 1,5 мм2 кинули до пралки я не переймався бо запас значний.
Згодом докупляв на базарі два метри схожого кабелю то відчув значну різницю в якості навіть візуально. Беріть краще в офіційного представника.
Розетки було приємно монтувати з мідною моножилою.
Дивуюсь коли люди економлять й ШВВП в стіни вкладають. Хоч мабуть в новобудовах саме такі "перли".
Мегапорада: завжди фотографуйте всі приховані комунікації з якимись контрольними точками (об'єктами) чи з рулеткою. Різне буває. Класно коли ти точно можеш потім знати де і що в тебе в стінах чи в підлозі. Не раз виручали архіви правильних фото.
P.S.: от щойно вийняв з будівельного досьє та сфоткав:
вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон такое
Ага, альфонс остався без халявного житла та сексу і довольний як слон, аффтар, пєші істчо. Ще би Долярчик написав "мене вигнала теща, тепер сам знімаю кавалірку, варю Мівіну, жиснь удалась!"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Ага, альфонс остався без халявного житла та сексу і довольний як слон, аффтар, пєші істчо. Ще би Долярчик написав "мене вигнала теща, тепер сам знімаю кавалірку, варю Мівіну, жиснь удалась!"
у кого шо болит, тот о том и говорит) шо флай - невесело в подвальном лофте без мальвины?) парень говорил шо без проблем нашел за пару дней большую хату с нулевой мебелью, техникой и ремонтом за свой не очень большой бюджет, да еще и без посредника - вот основное и квартир там еще полно а ты продолжай марыты про оточэння киева кавалерками, стратег)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.