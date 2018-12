Додано: Сер 26 гру, 2018 09:27

вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру

в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу

сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон

такое

