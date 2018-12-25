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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1236123712381239

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 199
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:20

  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру
в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу
сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон
такое

В конкретном случаи, нужно отчислять 20-25% арендного дохода на амортизацию.
Иначе квартира начнет скатываться в нижний сегмент.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:23

  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру
в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу
сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон
такое

Оболонь, жк оболоньскай возле метро, полноценнпя однушка после ремонта ушла за 16500 (какой ремонт не знаю)

Так что у тренера экономия существенная
Пс
Тренер по какому виду спорта? Чистое любопытство
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:Тренер по какому виду спорта? Чистое любопытство


айкидо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:11

  kingkongovets написав:
hume написав:Тренер по какому виду спорта? Чистое любопытство


айкидо)

Норм.

Думал чем то более трамвоопасным.
hume
 
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