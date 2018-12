Додано: Сер 26 гру, 2018 22:19

я выше ссылку давал на приложение для ай ос, щас постоянно на телефоне юзаю - очень познавательно)

наводишь на дом в 3д карте с джпс позиционированием и оно выдает объявления по аренде в нем с фотками и телефонами

если вкратце - включаешь и через пару минут в курсе шо почем сдается в соседних домах и вообще по району

бомба, попробуйте)

