Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон такое
Оболонь, жк оболоньскай возле метро, полноценнпя однушка после ремонта ушла за 16500 (какой ремонт не знаю)
Так что у тренера экономия существенная Пс Тренер по какому виду спорта? Чистое любопытство
я выше ссылку давал на приложение для ай ос, щас постоянно на телефоне юзаю - очень познавательно) наводишь на дом в 3д карте с джпс позиционированием и оно выдает объявления по аренде в нем с фотками и телефонами если вкратце - включаешь и через пару минут в курсе шо почем сдается в соседних домах и вообще по району бомба, попробуйте)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"