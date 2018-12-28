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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1236123712381239

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 200
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:23

  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру
в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу
сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон
такое

Оболонь, жк оболоньскай возле метро, полноценнпя однушка после ремонта ушла за 16500 (какой ремонт не знаю)

Так что у тренера экономия существенная
Пс
Тренер по какому виду спорта? Чистое любопытство
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:19

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

[quote="hume"][/quote]

я выше ссылку давал на приложение для ай ос, щас постоянно на телефоне юзаю - очень познавательно)
наводишь на дом в 3д карте с джпс позиционированием и оно выдает объявления по аренде в нем с фотками и телефонами
если вкратце - включаешь и через пару минут в курсе шо почем сдается в соседних домах и вообще по району
бомба, попробуйте)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/pervye-litsa/nedvi ... edvijimost
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.liga.net/politics/opinion/s ... a-ahmetova
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... ny-na-jile
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32

"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:43

  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:49

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

UA написав:Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


промелькнувшая на форуме как комета на небосводе трибека утверждала шо у нее на крушах спрос на аренду нереальный, жаль второй мэтр (влад) пропал, интересно как там у него с этим дела)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:51

  kingkongovets написав:
UA написав:Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


промелькнувшая на форуме как комета на небосводе трибека утверждала шо у нее на крушах спрос на аренду нереальный, жаль второй мэтр (влад) пропал, интересно как там у него с этим дела)

Трибеку послушать - себя обмануть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:23

  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.

В Днепре теже грабли......
Vadim V
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