RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1237123812391240

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 200
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:52

  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


Ну так если пол Киева решили что будут лендлордами, то средний сегмент по ценам скоро просядет до дешевого, а дешевый будет просто за комуналь.

До 30% новостроев покупается для себя, остальные 70% либо для перепродажи либо под аренду. Перепроизводство бетонометров в Киеве уже стучится в дверь.
Alex6
 
Повідомлень: 490
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:13

  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

... а що, якщо сімейна пара - то зарплата жінки не рахується?
- а ще, якщо вони п-ездітні :mrgreen: - то, взагалі, легко собі дозволяють таку оренду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 19.10.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1237123812391240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3138, 3139, 3140
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
31392 3511931
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 16:26
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 171226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65959)
29.12.2018 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.