Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Редкий случай когда соглашусь с Франтом. В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.
В Днепре теже грабли......
Вы имеете ввиду что Панорама и Салют к примеру с Набережными кварталами по 12кгрн за двуху в 55 метров переделанную с однух как у Доллярчика и Трибеки у нас уже никому не надо? А разбирают только шлачок со свежими обойками с Озёрки по 4-5кгрн(