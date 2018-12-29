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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1237123812391240

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 200
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:52

  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


Ну так если пол Киева решили что будут лендлордами, то средний сегмент по ценам скоро просядет до дешевого, а дешевый будет просто за комуналь.

До 30% новостроев покупается для себя, остальные 70% либо для перепродажи либо под аренду. Перепроизводство бетонометров в Киеве уже стучится в дверь.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:13

  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

... а що, якщо сімейна пара - то зарплата жінки не рахується?
- а ще, якщо вони п-ездітні :mrgreen: - то, взагалі, легко собі дозволяють таку оренду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:47

  Vadim V написав:
  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.

В Днепре теже грабли......

Вы имеете ввиду что Панорама и Салют к примеру с Набережными кварталами по 12кгрн за двуху в 55 метров переделанную с однух как у Доллярчика и Трибеки у нас уже никому не надо? А разбирают только шлачок со свежими обойками с Озёрки по 4-5кгрн(
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:33

  Alex6 написав:
  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


Ну так если пол Киева решили что будут лендлордами, то средний сегмент по ценам скоро просядет до дешевого, а дешевый будет просто за комуналь.

До 30% новостроев покупается для себя, остальные 70% либо для перепродажи либо под аренду. Перепроизводство бетонометров в Киеве уже стучится в дверь.

Откуда цифры в 30-70%? Для красного словца или статистика имеется?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:07

lejko_vit , проводится опрос каждого киевлянина владеющего недвигой и данные вносятся в базы сбу, потом контролируется участковыми каждую неделю, путем посещения каждой арендной квартиры, проверки договоров, паспортов, отпечатков пальцев (на руках, ногах и других частях тела), сетчатка глаз и ДНК, и подаются в Госстат. А уж у Госстата самая точная информация. Вы не знали?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31

  барабашов написав:
  Vadim V написав:
  UA написав:В Днепре теже грабли......

Вы имеете ввиду что Панорама и Салют к примеру с Набережными кварталами по 12кгрн за двуху в 55 метров переделанную с однух как у Доллярчика и Трибеки у нас уже никому не надо? А разбирают только шлачок со свежими обойками с Озёрки по 4-5кгрн(

Панорама будет подороже...
Имхо, спрос очень низкий , у меня полтора месяца висела в новострое настоящая двушка, первая сдача :shock: .
Если бы не иностуденты медакадемии(скажем так клиентура не очень) то вообще была бы опа на рынке квартир ценой 400-500$.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:31

  shtora написав:подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?

Краще на карту...зробіть додаткову до своєї на орендарів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Имхо, спрос очень низкий , у меня полтора месяца висела в новострое настоящая двушка, первая сдача

ИМХО неадекватная хотелка была :mrgreen:
полтора месяца...акуеть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:21

  shtora написав:подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?


Если есть доверие, то просто пусть коммуналка отстает на месяц.
То есть, 4-го они дают за месяц наперед и коммуналку за прошедший. Потом сведетесь при возврате залога. Или пусть оплачивают постоянные платежи, а те, которые меняются потом. Но так легко запутаться. Проще первый вариант.
rjkz
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