Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Редкий случай когда соглашусь с Франтом. В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.
В Днепре теже грабли......
Вы имеете ввиду что Панорама и Салют к примеру с Набережными кварталами по 12кгрн за двуху в 55 метров переделанную с однух как у Доллярчика и Трибеки у нас уже никому не надо? А разбирают только шлачок со свежими обойками с Озёрки по 4-5кгрн(
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
lejko_vit , проводится опрос каждого киевлянина владеющего недвигой и данные вносятся в базы сбу, потом контролируется участковыми каждую неделю, путем посещения каждой арендной квартиры, проверки договоров, паспортов, отпечатков пальцев (на руках, ногах и других частях тела), сетчатка глаз и ДНК, и подаются в Госстат. А уж у Госстата самая точная информация. Вы не знали?
Вы имеете ввиду что Панорама и Салют к примеру с Набережными кварталами по 12кгрн за двуху в 55 метров переделанную с однух как у Доллярчика и Трибеки у нас уже никому не надо? А разбирают только шлачок со свежими обойками с Озёрки по 4-5кгрн(
Панорама будет подороже... Имхо, спрос очень низкий , у меня полтора месяца висела в новострое настоящая двушка, первая сдача . Если бы не иностуденты медакадемии(скажем так клиентура не очень) то вообще была бы опа на рынке квартир ценой 400-500$.
подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?
shtora написав:подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?
Краще на карту...зробіть додаткову до своєї на орендарів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
shtora написав:подскажите кто сдает,как брать за коммуналку у арендатора.У меня 4 числа оплата самой квартиры ,а квитанции коммунальные приходят 18-20 и я хочу их самолично оплачивать,чтоб быть уверенной что оплачено.Но как тогда эти деньги забирать,может пересылать ему фото квитанций и он мне перечислит на карту деньги,или еще раз пересекаться(неудобно),или как еще?
Если есть доверие, то просто пусть коммуналка отстает на месяц. То есть, 4-го они дают за месяц наперед и коммуналку за прошедший. Потом сведетесь при возврате залога. Или пусть оплачивают постоянные платежи, а те, которые меняются потом. Но так легко запутаться. Проще первый вариант.