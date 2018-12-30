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Додано: Пон 31 гру, 2018 07:25
Дещо про українськке житло - очима європейців
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 31 гру, 2018 07:36
Пишите правильно : дещо про бабушатники.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:21
Це іноземці ще сучасний цоколь Флая не бачили, який для європейців-екстремалів може скласти конкуренцію екскурсійним турам до Чорнобильської зони. Дарую цю ідею Флаю з нагоди Нового року !!
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51
Флай обещал воплотить в своем цоколе все мои дизайнерские фантазии, так что вполне вероятно, что экстремалам в Буче нечего будет делать
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