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Додано: Пон 31 гру, 2018 07:25
Дещо про українськке житло - очима європейців
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 31 гру, 2018 07:36
Пишите правильно : дещо про бабушатники.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:21
Це іноземці ще сучасний цоколь Флая не бачили, який для європейців-екстремалів може скласти конкуренцію екскурсійним турам до Чорнобильської зони. Дарую цю ідею Флаю з нагоди Нового року !!
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51
Флай обещал воплотить в своем цоколе все мои дизайнерские фантазии, так что вполне вероятно, что экстремалам в Буче нечего будет делать
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:25
Інтуїція мені підказує, бізнес-інтерес Флая щодо цоколя як екстрим-середовища переважить ваш завуальований (ніби дизайнерські фантазії ) натяк на згоду таки надати руку і серце цьому суворому одинокому Данді на прізвисько Флай. І причиною цьому є зовсім не ваша чарівна особа. Цоколь - це втілена мрія і вистражданий результат усього його попереднього життя. Але будь-що у Всесвіті потребує розвитку. Тому Флай, усвідомлюючи перспективу своєї суспільної ваги і соціального значення, упевнений, уже розробляє бізнес-проект на основі мого новорічного подарунку. Тільки уявіть: потік грошовитих туристів зі Східної Європи протягом перших двох-трьох місяців з місцевої залізничної станції протоптує широку стежину до "Цоколя". За півроку людський ручай перетворюється у майже дніпровський за розмірами туристичний потік світового значення. Будуються готелі, ТРЦ, аеропорт. Буча перетворюється у … (далі за відомим вам одеським текстом). І від усього цього УЖЕ пан-містер-мсьє-хер (пардоньте) Флай має мінімум 25% доходу. А ви говорите про якісь банальні жіночу чарівність, дизайнерський ремонт, ніжність та сімейні вечори …, і тим паче - про уже призабуті флаєві обіцянки. З його боку - нічого особистого, просто бізнес і чоловіча сердечна зашкарублість. Гарного вечора і веселих свят !!
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:30
Ну вот, а я так надеялась опробовать на этом цокольном плацдарме несколько фишек, чтобы в случае положительного результата использовать их в своем следующем ремонте. Черновик, так сказать, ничего личного
А Вы мне про любовь и семейные вечера... Кака така любовь? Тут бы хотя бы встретить человека, который не бесит
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:36
та отож)
с наступающим)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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