RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1238123912401241

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 200
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:25

Дещо про українськке житло - очима європейців
https://uainfo.org/blognews/1546217933- ... tirah.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18897
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:36

  Frant написав:Дещо про українськке житло - очима європейців
https://uainfo.org/blognews/1546217933- ... tirah.html

Пишите правильно : дещо про бабушатники.
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:21

  Frant написав:Дещо про українськке житло - очима європейців
https://uainfo.org/blognews/1546217933- ... tirah.html

Це іноземці ще сучасний цоколь Флая не бачили, який для європейців-екстремалів може скласти конкуренцію екскурсійним турам до Чорнобильської зони. Дарую цю ідею Флаю з нагоди Нового року !!
ihorkyiv
 
Повідомлень: 333
З нами з: 01.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51

Флай обещал воплотить в своем цоколе все мои дизайнерские фантазии, так что вполне вероятно, что экстремалам в Буче нечего будет делать :mrgreen:
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 09.08.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:25

  Natt написав:Флай обещал воплотить в своем цоколе все мои дизайнерские фантазии, так что вполне вероятно, что экстремалам в Буче нечего будет делать :mrgreen:

Інтуїція мені підказує, бізнес-інтерес Флая щодо цоколя як екстрим-середовища переважить ваш завуальований (ніби дизайнерські фантазії :oops: ) натяк на згоду таки надати руку і серце цьому суворому одинокому Данді на прізвисько Флай. І причиною цьому є зовсім не ваша чарівна особа. Цоколь - це втілена мрія і вистражданий результат усього його попереднього життя. Але будь-що у Всесвіті потребує розвитку. Тому Флай, усвідомлюючи перспективу своєї суспільної ваги і соціального значення, упевнений, уже розробляє бізнес-проект на основі мого новорічного подарунку. Тільки уявіть: потік грошовитих туристів зі Східної Європи протягом перших двох-трьох місяців з місцевої залізничної станції протоптує широку стежину до "Цоколя". За півроку людський ручай перетворюється у майже дніпровський за розмірами туристичний потік світового значення. Будуються готелі, ТРЦ, аеропорт. Буча перетворюється у … (далі за відомим вам одеським текстом). І від усього цього УЖЕ пан-містер-мсьє-хер (пардоньте) Флай має мінімум 25% доходу. А ви говорите про якісь банальні жіночу чарівність, дизайнерський ремонт, ніжність та сімейні вечори …, і тим паче - про уже призабуті флаєві обіцянки. З його боку - нічого особистого, просто бізнес і чоловіча сердечна зашкарублість. Гарного вечора і веселих свят !!
ihorkyiv
 
Повідомлень: 333
З нами з: 01.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:30

Ну вот, а я так надеялась опробовать на этом цокольном плацдарме несколько фишек, чтобы в случае положительного результата использовать их в своем следующем ремонте. Черновик, так сказать, ничего личного 8)

А Вы мне про любовь и семейные вечера... Кака така любовь? Тут бы хотя бы встретить человека, который не бесит :mrgreen:
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 09.08.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:36

  Natt написав:Кака така любовь? Тут бы хотя бы встретить человека, который не бесит :mrgreen:


та отож)
с наступающим)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 05.06.16
Подякував: 296 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1238123912401241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3164, 3165, 3166
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
31651 3530631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 17:15
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 171418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11496)
31.12.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.