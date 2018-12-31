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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 гру, 2018 07:25
Дещо про українськке житло - очима європейців
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 31 гру, 2018 07:36
Пишите правильно : дещо про бабушатники.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:21
Це іноземці ще сучасний цоколь Флая не бачили, який для європейців-екстремалів може скласти конкуренцію екскурсійним турам до Чорнобильської зони. Дарую цю ідею Флаю з нагоди Нового року !!
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51
Флай обещал воплотить в своем цоколе все мои дизайнерские фантазии, так что вполне вероятно, что экстремалам в Буче нечего будет делать
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:25
Інтуїція мені підказує, бізнес-інтерес Флая щодо цоколя як екстрим-середовища переважить ваш завуальований (ніби дизайнерські фантазії ) натяк на згоду таки надати руку і серце цьому суворому одинокому Данді на прізвисько Флай. І причиною цьому є зовсім не ваша чарівна особа. Цоколь - це втілена мрія і вистражданий результат усього його попереднього життя. Але будь-що у Всесвіті потребує розвитку. Тому Флай, усвідомлюючи перспективу своєї суспільної ваги і соціального значення, упевнений, уже розробляє бізнес-проект на основі мого новорічного подарунку. Тільки уявіть: потік грошовитих туристів зі Східної Європи протягом перших двох-трьох місяців з місцевої залізничної станції протоптує широку стежину до "Цоколя". За півроку людський ручай перетворюється у майже дніпровський за розмірами туристичний потік світового значення. Будуються готелі, ТРЦ, аеропорт. Буча перетворюється у … (далі за відомим вам одеським текстом). І від усього цього УЖЕ пан-містер-мсьє-хер (пардоньте) Флай має мінімум 25% доходу. А ви говорите про якісь банальні жіночу чарівність, дизайнерський ремонт, ніжність та сімейні вечори …, і тим паче - про уже призабуті флаєві обіцянки. З його боку - нічого особистого, просто бізнес і чоловіча сердечна зашкарублість. Гарного вечора і веселих свят !!
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:30
Ну вот, а я так надеялась опробовать на этом цокольном плацдарме несколько фишек, чтобы в случае положительного результата использовать их в своем следующем ремонте. Черновик, так сказать, ничего личного
А Вы мне про любовь и семейные вечера... Кака така любовь? Тут бы хотя бы встретить человека, который не бесит
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47
За реалізацією цього бажання рекомендую звернутися до колеги Лібо. Він мені пару місяців тому зайву тисячу гривень на оренді навангував. Відмінний спеціаліст. Святий Миколай відпочиває ))) Поспішайте зі зверненням. Сподіваюся, Лібо ще не п’яний у зюську. Зазвичай вештається на двох гілках: київська нерухомість і валютна.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:56
А я є вже нариси фантазій для попереднього ознайомлення?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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