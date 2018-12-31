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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57
в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор"
Савченко Так!
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antonivs3
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