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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1239124012411242

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 200
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
39
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57

  _Mykola_ написав:
  ST_11 написав:Зображення

Именно такой на тдоке и брал, фотка кабеля один в один тока у меня в маркировке было ВВГНГ-LS-П.

в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор" :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:Круши это 8тыс, а не 15

В этом плане панелька в Эврике - бинго. В ремонт вкладываются копейки (даже недорогие мебель и техника стоят дороже того ремонта), а однушки улетают за 10+.
Ремонт от застройщика под сдачу вполне годится с небольшими доделками. Его кривизна совсем не бросается в глаза.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1239124012411242
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