в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор"
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57
в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор"
Савченко Так!
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В этом плане панелька в Эврике - бинго. В ремонт вкладываются копейки (даже недорогие мебель и техника стоят дороже того ремонта), а однушки улетают за 10+.
Ремонт от застройщика под сдачу вполне годится с небольшими доделками. Его кривизна совсем не бросается в глаза.
В игноре всего одна обезьяна.
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