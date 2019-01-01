в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор"
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57
в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор"
Савченко Так!
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В этом плане панелька в Эврике - бинго. В ремонт вкладываются копейки (даже недорогие мебель и техника стоят дороже того ремонта), а однушки улетают за 10+.
Ремонт от застройщика под сдачу вполне годится с небольшими доделками. Его кривизна совсем не бросается в глаза.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:38
С этим глупо спорить.
Покупать под аренду Круши при наличии Эврики?
Это нужно или фанатично любить ПОХ, или быть совсем далеким от киевских реалий.
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:56
UA
Так вроде чудеса по росту аренды(планировалось 6тыс.грн при 25, имеем под десятку при 28-) показывает именно ад ПОХа, а не мои любимые Джеки с Крещатик 25. И чего туда народ так прётся - загадка психиатрии, может вонь там благодатная?
Сколько условная Эврика даст ежемесячно и при каком вложении суммарном на всё, включая телевизор ЖК и варочную индукционку?
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