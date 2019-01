Додано: Сер 02 січ, 2019 11:24

сколько на ваш взгляд проживет этот "базовый ремонт" в условиях аренды?

счастливые неолендлорды любят рапортовать о "годовой рентабельности" по итогам первой сдачи

шо касается популярности поха - ну это ж популярность у понаехов, сила тренда, знакомые знакомых знакомых тут живут и вот это вот все

имхо



зы: посуточная аренда в премиум сегменте - это еще один бизнес и он требует некислой квалификации

