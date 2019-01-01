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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1239124012411242

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57

  _Mykola_ написав:
  ST_11 написав:Зображення

Именно такой на тдоке и брал, фотка кабеля один в один тока у меня в маркировке было ВВГНГ-LS-П.

в свете электротехнической дискуссии выше, редкий случай, когда хочется появления Прохожего и его знаменитого "ау, модератор" :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:Круши это 8тыс, а не 15

В этом плане панелька в Эврике - бинго. В ремонт вкладываются копейки (даже недорогие мебель и техника стоят дороже того ремонта), а однушки улетают за 10+.
Ремонт от застройщика под сдачу вполне годится с небольшими доделками. Его кривизна совсем не бросается в глаза.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:38

  Vlad442 написав:
  antonivs3 написав:Круши это 8тыс, а не 15

В этом плане панелька в Эврике - бинго. В ремонт вкладываются копейки (даже недорогие мебель и техника стоят дороже того ремонта), а однушки улетают за 10+.
Ремонт от застройщика под сдачу вполне годится с небольшими доделками. Его кривизна совсем не бросается в глаза.

С этим глупо спорить.
Покупать под аренду Круши при наличии Эврики?
Это нужно или фанатично любить ПОХ, или быть совсем далеким от киевских реалий.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:56

UA
Так вроде чудеса по росту аренды(планировалось 6тыс.грн при 25, имеем под десятку при 28-) показывает именно ад ПОХа, а не мои любимые Джеки с Крещатик 25. И чего туда народ так прётся - загадка психиатрии, может вонь там благодатная?
Сколько условная Эврика даст ежемесячно и при каком вложении суммарном на всё, включая телевизор ЖК и варочную индукционку?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:30

  Alex6 написав:
  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.


Ну так если пол Киева решили что будут лендлордами, то средний сегмент по ценам скоро просядет до дешевого, а дешевый будет просто за комуналь.

До 30% новостроев покупается для себя, остальные 70% либо для перепродажи либо под аренду. Перепроизводство бетонометров в Киеве уже стучится в дверь.

Не всі це зрозуміли.
Поки що. :mrgreen:
Як вчили мене колись в Радянській Армії : "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політичної роботи!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:18

  барабашов написав:UA
Так вроде чудеса по росту аренды(планировалось 6тыс.грн при 25, имеем под десятку при 28-) показывает именно ад ПОХа, а не мои любимые Джеки с Крещатик 25. И чего туда народ так прётся - загадка психиатрии, может вонь там благодатная?
Сколько условная Эврика даст ежемесячно и при каком вложении суммарном на всё, включая телевизор ЖК и варочную индукционку?

В Эврике, уже есть базовый ремонт.
Локейшн Выставковый центр и задворки ПОХа, между мусоросжигательным заводом и БСА, куда какают под 5 млн человек (дерьмо с Вышгорода, Ирпеня и от многих других тоже течет на Вонючку).
По факту: У меня знакомая сдавала на Вонючке 35 метров за 9000. Экспозиция 2 недели. Ноябрь месяц.
Всякие Джеки, могут показывать неплохую рентабельность при посуточной аренде.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:24

UA

сколько на ваш взгляд проживет этот "базовый ремонт" в условиях аренды?
счастливые неолендлорды любят рапортовать о "годовой рентабельности" по итогам первой сдачи
шо касается популярности поха - ну это ж популярность у понаехов, сила тренда, знакомые знакомых знакомых тут живут и вот это вот все
имхо

зы: посуточная аренда в премиум сегменте - это еще один бизнес и он требует некислой квалификации
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:49

  kingkongovets написав:UA

сколько на ваш взгляд проживет этот "базовый ремонт" в условиях аренды?
счастлтвые неолендлорды любят рапортовать о "годовой рентабельности" по итогам первой сдачи, именно отсюда мой скепсис

Оркада сейчас сдает с обойками под покраску которые 3 перекраски может выдержат.
Дешевые двери, линолеум придут в негодность через 4-6 лет.
Если человек не учитывает неизбежные простои, амортизацию...а в дорогом сегменте, эстетическое устаревание ремонта и мебели, то у него нет практического опыта арендодателя.
  kingkongovets написав:шо касается популярности поха - ну это ж популярность у понаехов, сила тренда, знакомые знакомых знакомых тут живут и вот это вот все
имхо

Сильно модное, через время, становится сильно не модным.
UA
 
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