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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1241124212431244>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21

  galadriel написав:Frant

Кілька помилок:
1. Не варто пускати на квартиру своїх родичів - проблем не оберешся в плані оплати за оренду і за комуналку (ми заплатимо, ми ж всі свої, просто пізніше, ну.. розумієш...).
2. Суворо дотримуватись правил гри по оплаті, і не соромитись попереджати про їхній переїзд якщо бабла нема.
3. Чувак вчасно свої проблеми не вирішував (родичі, х.лє - якось незручно питати за бабло, ми ж сцуко, всі свої :( ), а вони нікуди не ділись. Чувак для хоробрості "набрався" і взяв с собою зброю(ппц!).

Невміння дотримуватись своїх правил гри -> алкоголь для хоробрості + пістолет = результат дещо передбачуваний.

Шарик, я тебя поздравляю - ты балбес(с).

Люди делятся на две категории:
1. Дорожащие своей репутацией, даже если это создает им финансовые потери и неудобства.
2. Все остальные.
В конечном итоге, относится к первой категории, просто выгодно. Пропадет ненужная суета, процессы ускоряются в разы, люди стремятся иметь с человеком дело - как следствие финансовый профит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Если человек не учитывает неизбежные простои, амортизацию...а в дорогом сегменте, эстетическое устаревание ремонта и мебели, то у него нет практического опыта арендодателя.

Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели.
На самом деле на рынке нет четких цен. Одну и ту же квартиру можно сдать/найти с разбросом в +-10%.
Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить.
Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:С этим глупо спорить.
Покупать под аренду Круши при наличии Эврики?
Это нужно или фанатично любить ПОХ, или быть совсем далеким от киевских реалий.
UA

Судя по информации с форума, Круши на старте были хорошо дешевле, поэтому рентабельность будет сопоставимой.
Тут скорей вопрос того, насколько человек воспринимает аренду как пассивный доход. Одно дело сделать санузел и завезти мебель и технику, другое делать ремонт в монолите с нуля.
Еще достоинство эконома от Аркады в том, что он очень быстро обживается. Через пару-тройку месяцев от заселения в доме живет много людей, группы в Вайбере, расписание шумных работ, а любителям посверлить вечером или в выходные собирается толпа и быстро прочищает мозги.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:46

  Vlad442 написав:Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели.

Не учитываете личность арендатора. Срок экспозиции вторичен.
Зачем вообще держать в портфеле тяжело сдаваемые объекты?

  Vlad442 написав:Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить.

С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.
  Vlad442 написав:Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой.

Вы себя хотите обмануть?
Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:55

  Vlad442 написав:Судя по информации с форума, Круши на старте были хорошо дешевле, поэтому рентабельность будет сопоставимой.

Минимальная цена на Круши в долларе была 17500 за 1к около 35 метров. И этот период был весьма продолжительным.
В то время, был в продаже объект, с более высокой итоговой рентабельностью.
Первый в свое время писал, что поучаствовал в нем. Как по мне рано вышел.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.

Если он пресдается за 3 дня по средней цене и обеспечивает достаточную рентабельность, то чем плох бубушатник?
Я, лично, стараюсь поднять уровень объектов хотя бы на ступеньку выше уровня бабушатников, потому что в этом сегменте высокая конкуренция со стороны наследников, которые будут сдавать за копейки, и потому что контингент арендаторов тот, который будут лить реки слез из-за повышения на 200 гривен. Неприятно. Для меня аренда это пассивный доход без негативных эмоций.
  UA написав:Вы себя хотите обмануть?
Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать

Как я понимаю, есть две точки для продажи новостроя. Или, когда почти готова коробка и покупатели думают, что основные риски ушли, или через 3 года после сдачи, когда объект набирает максимальную цену (Аркада со своим ремонтом позволяет еще это время подзаработать на аренде).
Я не прав?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Минимальная цена на Круши в долларе была 17500 за 1к около 35 метров. И этот период был весьма продолжительным.

Эврика на 8-ом доме была примерно 22500, на других домах первой очереди 25-27 за однушку 36-39 метров. Поэтому покупка Круши в том момент для тех, кто готов ввязаться в ремонт, была ничем не хуже Эврики, если смотреть с точки зрения рентабельности аренды.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:В то время, был в продаже объект, с более высокой итоговой рентабельностью.
Первый в свое время писал, что поучаствовал в нем. Как по мне рано вышел.

На самом деле это спор ни о чем. Любой, кто вложился в недвижимость в 16-ом, не прогадал. Один заработал на пару процентов больше, другой меньше. Какая разница? По большому счету никакой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:13

  Vlad442 написав:
  UA написав:Минимальная цена на Круши в долларе была 17500 за 1к около 35 метров. И этот период был весьма продолжительным.

Эврика на 8-ом доме была примерно 22500, на других домах первой очереди 25-27 за однушку 36-39 метров. Поэтому покупка Круши в том момент для тех, кто готов ввязаться в ремонт, была ничем не хуже Эврики, если смотреть с точки зрения рентабельности аренды.

Трайбека вроде взяла Круши по 21 000-21 500 за 35 метров. В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.
Локация? Разница в расходах на ремонт? и... качество домов :wink: в пользу Эврики.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:20

  Vlad442 написав:Как я понимаю, есть две точки для продажи новостроя. Или, когда почти готова коробка и покупатели думают, что основные риски ушли, или через 3 года после сдачи, когда объект набирает максимальную цену (Аркада со своим ремонтом позволяет еще это время подзаработать на аренде).
Я не прав?

"через 3 года после сдачи" это не всегда так. От конкретного объекта зависит.
Где уверенность, что через 3 года, мы не сделаем минус 20-25% от сегодняшних цен?
Вероятность, что сделаем минус несколько выше, вероятности роста на 20-25%.
Нисходящий тренд, начавшийся в 2008, ещё не отработал все положенные волны.
UA
 
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