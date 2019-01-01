Додано: Сер 02 січ, 2019 20:34

UA написав: Если человек не учитывает неизбежные простои, амортизацию...а в дорогом сегменте, эстетическое устаревание ремонта и мебели, то у него нет практического опыта арендодателя. Если человек не учитывает неизбежные простои, амортизацию...а в дорогом сегменте, эстетическое устаревание ремонта и мебели, то у него нет практического опыта арендодателя.

Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели.На самом деле на рынке нет четких цен. Одну и ту же квартиру можно сдать/найти с разбросом в +-10%.Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить.Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой.