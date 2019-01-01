Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.
В игноре всего одна обезьяна.
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