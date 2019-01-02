Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.
Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:49
Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
То Вы склоняете Первого, что рано вышел, то про стопочку денег начинаете.
Если я не хочу фиксировать прибыль, не значит, что ее нет.
Я много лет слышал "не построят", "пусть сначала сдадут" и подобное злопыхательство. Я знаю за сколько я могу продать быстро, знаю за сколько могу продать не спеша, видел людей "а вы не знаете, кто продает квартиру", знаю по чем сдают соседи, за сколько продали аналогичные варианты.
Я не продаю потому что не хочу попадать на налоги и, главное, потому что не вижу более надежного и доходного варианта вложения денег, чем аренда существующей квартиры.
В игноре всего одна обезьяна.
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