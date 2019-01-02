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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1241124212431244

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29

  Vlad442 написав:На самом деле это спор ни о чем. Любой, кто вложился в недвижимость в 16-ом, не прогадал. Один заработал на пару процентов больше, другой меньше. Какая разница? По большому счету никакой.

Да? 8) Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.

23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?

Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.

Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:49

  Vlad442 написав:
  UA написав:Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?

Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал.

Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".
UA
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 19.07.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 390 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".

То Вы склоняете Первого, что рано вышел, то про стопочку денег начинаете.
Если я не хочу фиксировать прибыль, не значит, что ее нет.
Я много лет слышал "не построят", "пусть сначала сдадут" и подобное злопыхательство. Я знаю за сколько я могу продать быстро, знаю за сколько могу продать не спеша, видел людей "а вы не знаете, кто продает квартиру", знаю по чем сдают соседи, за сколько продали аналогичные варианты.
Я не продаю потому что не хочу попадать на налоги и, главное, потому что не вижу более надежного и доходного варианта вложения денег, чем аренда существующей квартиры.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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